Jugadores de Tigres abandonan 'El Volcán' luego de una derrota ante León en el Apertura 2026 | Imago7

El pésimo cierre de 2026 para los Felinos los obligará a cambiar en muchos aspectos de cara al segundo semestre de la temporada

El 2027 apunta a convertirse en un año de transformaciones para Tigres. Después de un Apertura 2026 que dejó cuestionamientos deportivos y movimientos importantes dentro de su estructura, el conjunto universitario tendría por delante una nueva etapa que comenzaría desde dos posiciones fundamentales: la dirección técnica y la presidencia del club.

No continuará el 'Rey Midas'

Uno de los principales cambios estaría en el banquillo. La continuidad de Víctor Manuel Vucetich como entrenador no está asegurada, pues su llegada se dio en medio de una reestructuración deportiva y con funciones también dentro de la vicepresidencia deportiva. Por ello, Tigres tendría que definir quién encabezará el proyecto futbolístico de cara al próximo año.

La modificación en la presidencia sería otro de los movimientos importantes. Carlos Emilio González, quien asumió el cargo el 1 de junio de 2026 en sustitución de Mauricio Culebro, apuntaría a no continuar al frente de la institución al cierre del año, por lo que la directiva tendría que encontrar a un nuevo responsable para encabezar el proyecto.

Carlos Emilio González en el Estadio Universitario | IMAGO7

Entre los nombres que han comenzado a tomar fuerza aparece Jorge Domene, exdirectivo de Tigres, quien públicamente manifestó su interés por regresar a la institución. El también exvicepresidente deportivo aseguró que no ha recibido un acercamiento formal de parte de Cemex, pero levantó la mano para asumir la responsabilidad.

Otro de los perfiles que han sido mencionados es Santiago Baños, actual presidente del América, además de otros nombres como Héctor González Iñárritu y Miguel Ángel Garza. Sin embargo, hasta el momento no existe un nombramiento oficial.

¿Quién podría ser el nuevo estratega felino?

En cuanto al banquillo, uno de los técnicos que ha trascendido como posible candidato es el argentino Guillermo Barros Schelotto, actualmente al frente de Vélez Sarsfield. Su nombre ha sido relacionado con el proyecto universitario para el Clausura 2027, aunque tampoco existe confirmación de negociaciones o un acuerdo.

Guillermo Barros Schelotto, con el Galaxy | IMAGO7