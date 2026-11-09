Katia Itzel García como la árbitra del partido entre Gallos y La Franja | MexSport

Los Gallos se jugaban la vida en el torneo recibiendo a La Franja en La Corregidora

Querétaro perdió ante Puebla en el duelo de la Jornada 16 ante en Liga MX, todo con cita en el Estadio La Corregidora y con dos goles recibidos contra ninguno aportado a su cuenta en el certamen; es así que los Gallos siguen en caída libre en el cierre de la Fase Regular.

Una de las jugadas polémicas en el duelo se dio cuando al minuto 70, Katia Itzel García había marcado un penal a favor del equipo queretano; sin embargo, apenas unos minutos después, el VAR le indicó que fuera a revisar la jugada y la silbante mexicana echó para atrás la decisión, pues el portero de La Franja había tocado el balón antes de derribar a Mateo Coronel.

Se le va una oportunidad al Gallo

Una victoria ante Puebla era más que necesaria por parte de Querétaro, pues con este partido, el pendiente ante Rayados y el cierre en contra de Necaxa, eran tres compromisos con nueve puntos en total para básicamente depender de ellos mismos en su clasificación a la 'Fiesta Grande'; sin embargo, todo les ha salido de la peor manera posible.

La catástrofe comenzó al minuto 9, pues el colombiano Kevin Velasco aprovechó un muy buen pase en los linderos del área para meter un 'bombazo' al ángulo y anotar el primer de los dos goles de la noche, complicando todo para la causa de los locales.

Kevin Velasco anota y festeja el primer gol de Puebla ante Querétaro en La Corregidora | Imago7

Sin llegar la conclusión de la primera mitad, específicamente al minuto 36, Velasco apareció de nueva cuenta, pero no con un gol más, sino con una asistencia para su compañero Omar Moreno, quien aprovechó frente al arco para ponerse con un par de anotaciones en la pizarra lejos de los Gallos que lucían desencajados y completamente diferentes a lo que eran hace unas semanas.

Katia Itzel tuvo algo de protagonismo

Con los locales intentando meterse al marcador, un disparo por parte de Santiago Homenchenko permitió que el portero Daniel Gutiérrez diera un rebote, mismo que quiso aprovechar Mateo Coronel, quien fue derribado por el guardameta, razón suficiente para que Katia Itzel marcara penal.

Sin embargo, el arbitraje que fue parte del VAR no lo dudó, la mandaron llamar para que ella misma pudiera revisar la jugada y echar para atrás la decisión, algo que desató por completo la molestia de la afición, pues con un hipotético gol, podrían haberse metido al partido y pelear por la consecución de un lugar en la Liguilla.