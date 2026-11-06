¡Con sabor a mole! Puebla presenta jersey alternativo inspirado en uno de los platillos emblemáticos del estado

La Franja lanzó una edición especial de su equipación para el cierre del Apertura 2026

Puebla presentó su nuevo jersey alternativo, una equipación inspirada en el mole poblano, uno de los platillos más representativos de la gastronomía mexicana y un símbolo de identidad para el estado. La playera tendrá una edición especial y estará disponible antes de que termine la fase regular del Apertura 2026.

El lanzamiento llega en la recta final del campeonato y existe la posibilidad de que La Franja estrene este uniforme en su compromiso ante Querétaro, correspondiente a la Jornada 16, cuando el conjunto poblano juegue como local.

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¿Cómo es el nuevo jersey de Puebla inspirado en el mole poblano?

A través de sus redes sociales, el club compartió el anuncio de su nueva indumentaria y explicó el concepto detrás de su diseño, que busca conectar los colores del equipo con las raíces y tradiciones de la entidad.

“Una identidad con raíces profundas. Una afición con sus propios colores. Conoce el jersey alternativo del Puebla, inspirado en la riqueza, tradición y sazón: el mole poblano”, publicó el equipo.

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La camiseta presenta una combinación de tonos azul marino y café, acompañada de detalles blancos y gráficos que le dan una identidad particular. El diseño mantiene a los patrocinadores y al escudo del Puebla al frente.

¿Cuánto cuesta y dónde comprar el jersey de Puebla?

La nueva playera estará disponible en las tiendas Pirma y a través de su plataforma en línea. El precio anunciado es de mil 649 pesos, con disponibilidad en distintas tallas.