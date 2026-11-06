Puebla presentó su nuevo jersey alternativo, una equipación inspirada en el mole poblano, uno de los platillos más representativos de la gastronomía mexicana y un símbolo de identidad para el estado. La playera tendrá una edición especial y estará disponible antes de que termine la fase regular del Apertura 2026.
El lanzamiento llega en la recta final del campeonato y existe la posibilidad de que La Franja estrene este uniforme en su compromiso ante Querétaro, correspondiente a la Jornada 16, cuando el conjunto poblano juegue como local.
Dónde ver en vivo Pachuca vs Puebla: Horario y canales para ver la definición de la Jornada 14 de la Liga Femenil
¿Cómo es el nuevo jersey de Puebla inspirado en el mole poblano?
A través de sus redes sociales, el club compartió el anuncio de su nueva indumentaria y explicó el concepto detrás de su diseño, que busca conectar los colores del equipo con las raíces y tradiciones de la entidad.
“Una identidad con raíces profundas. Una afición con sus propios colores. Conoce el jersey alternativo del Puebla, inspirado en la riqueza, tradición y sazón: el mole poblano”, publicó el equipo.
La camiseta presenta una combinación de tonos azul marino y café, acompañada de detalles blancos y gráficos que le dan una identidad particular. El diseño mantiene a los patrocinadores y al escudo del Puebla al frente.
¿Cuánto cuesta y dónde comprar el jersey de Puebla?
La nueva playera estará disponible en las tiendas Pirma y a través de su plataforma en línea. El precio anunciado es de mil 649 pesos, con disponibilidad en distintas tallas.