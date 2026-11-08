Querétaro vs Puebla EN VIVO Liga MX Apertura 2026 Jornada 16: Transmisión, goles y resultado

Mauricio Abner Díaz Valdivia 16:07 - 8 de noviembre de 2026 Actualizado a 17:15 - 8 de noviembre de 2026

Los Gallos buscan aferrarse a la Liguilla luego de la mala racha en la que se han visto inmiscuidos recientemente.