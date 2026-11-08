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Liga MX•Estadio Corregidora
Querétaro vs Puebla EN VIVO Liga MX Apertura 2026 Jornada 16: Transmisión, goles y resultado
Mauricio Abner Díaz Valdivia
16:07 - 8 de noviembre de 2026
Actualizado a 17:15 - 8 de noviembre de 2026
Los Gallos buscan aferrarse a la Liguilla luego de la mala racha en la que se han visto inmiscuidos recientemente.
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Penúltimo partido de la Fecha 16 antes del parón por Fecha FIFA y de la última jornada.