Los Gallos quieren aferrarse a una zona de clasificación en las últimas jornadas del campeonato

Querétaro y Puebla se enfrentarán este domingo 8 de noviembre a las 6:00 PM, tiempo del centro de México, en el Estadio Corregidora, como parte de la Jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX. El encuentro, que podrá seguirse en vivo a través de FOX y su aplicación de Fox One, enfrentará a dos equipos que atraviesan una complicada racha de resultados y que buscarán reencontrarse con la victoria en la recta final del campeonato.

Los Gallos Blancos llegan ubicados en la undécima posición de la tabla general con 20 puntos en 14 partidos disputados, por lo que todavía mantienen posibilidades de clasificar a la Liguilla. Por su parte, La Franja ocupa el decimocuarto puesto con 16 unidades en 15 encuentros, una situación que la mantiene fuera de la pelea por los primeros ocho lugares y cerca de consumar su sexto torneo consecutivo sin acceder a la Fase Final.

¿Cómo llegan los equipos?

El conjunto queretano atraviesa uno de sus momentos más complicados del Apertura 2026, después de acumular cuatro derrotas consecutivas. Tras imponerse al Atlante en la Jornada 12, los Gallos Blancos cayeron ante Santos Laguna (5-0), Atlético de San Luis (2-1), Cruz Azul (3-1) y FC Juárez (3-1), resultados que frenaron su crecimiento en la clasificación y comprometieron sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.

Sin embargo, los Gallos todavía tienen margen para recuperar terreno, especialmente porque cuenta con un partido pendiente respecto a varios de sus rivales directos. Una victoria frente a Puebla le permitiría llegar a 23 puntos y mantenerse en la disputa por los puestos de clasificación, antes de encarar sus últimos compromisos de la fase regular, considerando también que tienen un partido pendiente en contra de Rayados de Monterrey.

Mateo Coronel empata el partido para Querétaro ante Cruz Azul | IMAGO7

Puebla busca cerrar con dignidad

La situación del conjunto poblano es todavía más complicada, pues acumula ocho partidos consecutivos sin conocer la victoria, una racha que comenzó después de su último triunfo, conseguido el pasado 11 de septiembre frente a Necaxa. La Franja llega de perder 2-1 contra Pumas en el Estadio Cuauhtémoc, resultado que se sumó a los tropiezos recientes ante Atlas y Monterrey, dejando al equipo sin posibilidades de alcanzar los puestos de Liguilla.

Además, el historial reciente tampoco favorece a los Camoteros, ya que Querétaro ha ganado cuatro de los últimos cinco enfrentamientos directos entre ambos equipos. El antecedente más reciente se registró en el Clausura 2026, cuando los Gallos Blancos se impusieron 2-1 como visitantes con anotaciones de Alí Ávila y Daniel Parra. Asimismo, el conjunto queretano ganó los últimos dos enfrentamientos ante Puebla en el Estadio Corregidora, por lo que buscará extender su dominio en casa.

Omar Moreno acerca al Puebla ante el Atlas | MEXSPORT

¿Dónde ver el duelo de Gallos vs La Franja?