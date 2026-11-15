Pumas y Chivas son las primeras semifinalistas de la Liga Femenil y así quedan los posibles cruces

Pumas y Chivas son las primeras semifinalistas de la Liga Femenil | MEXSPORT

El torneo espera los resultados de América y Rayadas para definir la antesala de la final

La Fiesta Grande del futbol mexicano ya tiene a sus primeras dos invitadas a la antesala del título. Este sábado quedaron definidas las primeras llaves de los Cuartos de Final del Apertura 2026 de la Liga Femenil, donde Pumas dio la gran campanada al golear 5-0 a Tigres en el Estadio Universitario para firmar una remontada histórica de 7-3 en el global.

Por su parte, Chivas empató 1-1 en la vuelta ante FC Juárez en el Estadio Akron, resultado suficiente para avanzar automáticamente gracias a su mejor posición en la tabla general.

Con estos boletos asegurados, la atención se traslada a los compromisos dominicales entre América y Toluca (3-0 global a favor Águilas) y Rayadas frente a Pachuca (1-0 global a favor Monterrey).

Al desaparecer los grupos en la siguiente ronda, los cuatro equipos clasificados se reordenan del 1 al 4 según su ubicación en la tabla general para disputar las series de 1.° contra 4.° y 2.° contra 3.°.

Debido a que Pumas finalizó en el noveno puesto de la clasificación, el conjunto universitario ocupará el cuarto lugar de los semifinalistas (a menos que exista una remontada de Pachuca).

Si se mantienen las ventajas de la ida y avanzan América y Rayadas, Pumas se enfrentará al América (líder general), mientras que Chivas (cuarto lugar de la tabla) protagonizará un choque de alto voltaje frente a Rayadas (segundo sitio).

¿Cómo quedarían las Semifinales si hay sorpresas de Toluca o Pachuca?

En caso de que los equipos que van abajo en el marcador logren revertir sus eliminatorias este domingo, el reacomodo de posiciones en la tabla general modificaría por completo el panorama de las semifinales.

Si Pachuca da la sorpresa y elimina a Rayadas en el Gigante de Acero, y Toluca logra la hazaña ante América, Chivas escalaría como el equipo mejor posicionado de los cuatro clasificados y se enfrentaría al propio Pachuca, dejando la otra llave entre Toluca y Pumas.

Jugadoras de Pachuca durante el Apertura 2026 de la Liga Femenil | IMAGO 7

Finalmente, si únicamente uno de los favoritos cae en la jornada dominical, los cruces se ajustarían de forma directa según la jerarquía de la fase regular.

Si América avanza, pero Pachuca elimina a Monterrey, las Águilas chocarán ante las Tuzas y Chivas se medirá frente a Pumas; por el contrario, si Rayadas cumple en casa, pero Toluca remonta la serie ante las azulcremas, Monterrey enfrentará a Pumas y el Rebaño Sagrado jugará ante Toluca.

De este modo, la actividad dominical será determinante para conocer si el torneo mantiene a sus máximos favoritos en la pelea por el título o si se abre la puerta a una Liguilla completamente inédita en el futbol mexicano, donde tanto Pumas como Chivas ya aguardan con boleto en mano para conocer a sus próximos rivales rumbo a la Gran Final.