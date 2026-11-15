¡Hazaña histórica en el Volcán! Pumas Femenil golea 5-0 a Tigres y clasifica a sus primeras Semifinales

Las universitarias firmaron una remontada épica en ‘El Volcán’ (global 7-3)

Pumas escribió la página más brillante de su historia en el futbol mexicano este sábado 14 de noviembre de 2026, al golear 5-0 a Tigres en el partido de Vuelta de los Cuartos de Final del Apertura 2026 en la cancha del Estadio Universitario.

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Con este contundente resultado —que dejó un marcador global de 7-3 tras el 3-2 sufrido en la ida—, la escuadra auriazul logró clasificar por primera vez en toda su historia a unas Semifinales de la Liga Femenil, poniendo fin a casi una década de eliminaciones en la primera ronda de la Liguilla.

La gesta universitaria adquiere una dimensión monumental al tratarse de una victoria sin respuesta en casa de las máximas ganadoras del circuito rosa. Desde la creación de la liga en 2017, Pumas nunca había logrado superar la barrera de los Cuartos de Final, llegando incluso a acumular una racha previa de 19 partidos consecutivos de Fiesta Grande sin conocer la victoria antes de desatar una tormenta perfecta en Nuevo León con anotaciones destacadas como el doblete de Stephanie Ribeiro.

Pumas logró vencer en la serie de Liguilla a Tigres | Mexsport

¿Cuántas veces habían goleado a Tigres dejándolas en cero en la historia de la Liga Femenil?

Propinarle una derrota por margen de tres goles o más sin permitir anotación a las Amazonas es un suceso prácticamente inédito dentro del campeonato femenil, pues en casi diez años de existencia apenas existen contados antecedentes de caídas abultadas para las regiomontanas.

Las felinas de CU celebran el triunfo en cancha de Tigres | Mexsport

Antes de esta noche histórica de Pumas, el único precedente oficial de Tigres cayendo por cuatro goles o más sin anotar se remontaba a las Semifinales de Ida del Apertura 2017, cuando Pachuca las venció 4-0 en el Estadio Hidalgo.