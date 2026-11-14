¿Dónde ver Toluca vs América Femenil? Horario y canales de transmisión de la Vuelta de Cuartos de Final

Las Diablas reciben a las Águilas en el Estadio Nemesio Diez

El partido entre Toluca y América correspondiente a la Vuelta de los Cuartos de Final del Apertura 2026 de la Liga Femenil se jugará este domingo 15 de noviembre de 2026 a las 21:10 horas (tiempo del centro de México). La transmisión en vivo para territorio mexicano estará disponible en televisión abierta a través de Canal Nu9ve, mientras que por vía digital y streaming se podrá seguir mediante la plataforma de ViX y el canal oficial de YouTube de la Liga Femenil.

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Tras haber invertido las localías en esta eliminatoria, las Águilas llegan a la capital mexiquense con una cómoda ventaja de 3-0 obtenida en el duelo de Ida disputado en el Estadio Azteca.

¿Cómo llegan Toluca y América Femenil a la Vuelta y qué necesitan para avanzar?

Con el boleto a las Semifinales en juego dentro de la Liguilla del futbol mexicano, el panorama estadístico y reglamentario favorece ampliamente al conjunto azulcrema:

Jana Gutiérrez con América | IMAGO7

El Club América mantiene una sólida racha sin conocer la derrota frente a las Diablas en sus últimos cinco enfrentamientos directos, acumulando un saldo de cuatro victorias y un empate.

Debido a que América finalizó como superlíder de la tabla general (37 puntos), cualquier empate en el marcador global favorece a las capitalinas, lo que obliga a Toluca a ganar por una diferencia mínima de cuatro goles en casa para darle la vuelta a la serie y avanzar de ronda.

Irene Guerrero tras anotar con América | MEXSPORT

Dónde ver Toluca vs América