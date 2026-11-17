Raúl Jiménez en sus trabajos de recuperación tras su operación de rodilla | INSTAGRAM: @raulalonsojimenez9

El delantero del Wolverhampton continúa con su rehabilitación tras ser operado de la rodilla izquierda, donde tiene previsto regresar a las canchas en enero de 2027

Raúl Jiménez no pierde de vista su objetivo de regresar a las canchas lo más rápido posible. El delantero mexicano compartió avances de su proceso de rehabilitación, luego de someterse a una cirugía en la rodilla izquierda que lo obligó a detener su actividad futbolística y perderse lo que resta de 2026.

El delantero del Wolverhampton trabaja para recuperarse al 100% y volver a defender los colores de los Wolves. Aunque todavía tiene camino por recorrer en su rehabilitación, el panorama luce prometedor y todo parece que podría reaparecer durante los primeros meses de 2027, siempre y cuando su evolución sea favorable.

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¿Qué lesión sufrió Raúl Jiménez?

La lesión del ‘Lobo de Tepeji’ ocurrió el pasado 16 de septiembre, durante el encuentro entre Wolverhampton y Everton, correspondiente a la Carabao Cup. El mexicano tuvo que abandonar el terreno de juego antes del descanso debido a molestias en la rodilla izquierda.

Tras los primeros estudios, el diagnóstico fue una lesión en el ligamento colateral medial (LCM). Inicialmente, el cuerpo médico de los Wolves esperaba que el problema pudiera resolverse mediante un tratamiento conservador, sin necesidad de pasar por el quirófano.

Sin embargo, la evolución no fue la esperada y, después de consultar con especialistas y realizar nuevos estudios, el club inglés determinó que la mejor alternativa era una intervención quirúrgica para reparar el ligamento.

La operación se realizó el 16 de octubre en Londres y fue exitosa. Phil Hayward, director de rendimiento del Wolverhampton, explicó que el procedimiento consistió en volver a unir el ligamento a la tibia, sin necesidad de una reconstrucción.

Raúl Jiménez en sus trabajos de recuperación tras su operación de rodilla | INSTAGRAM: @raulalonsojimenez9

¿Cuándo volverá Raúl Jiménez a jugar?

Después de la cirugía, el delantero mexicano comenzó un proceso de rehabilitación que, de acuerdo con los plazos establecidos por el cuerpo médico de los Wolves, tendría una duración aproximada de tres meses.

El plan contempla una recuperación progresiva: primero, trabajos para mantener la musculatura; posteriormente, ejercicios en gimnasio y piscina, antes de avanzar hacia actividades con carga completa sobre la pierna afectada.

Raúl Jiménez estaría previsto para enero de 2027, aunque también existe la posibilidad de que su reaparición se produzca hasta febrero, dependiendo de cómo responda su rodilla durante las siguientes etapas de recuperación.