Las Nations League de UEFA y CONCACAF entran en acción este martes | AP, Imago7

México encabeza la actividad deportiva de este martes en el cierre de la Fecha FIFA

El futbol internacional y la NBA protagonizarán la agenda deportiva de este martes 17 de noviembre de 2026, con encuentros correspondientes a la UEFA Nations League, Concacaf Nations League y la temporada regular del basquetbol estadounidense. Entre los partidos más destacados aparecen el México vs Jamaica, Gales vs Portugal y Dinamarca vs Noruega.

La Selección Mexicana será uno de los principales atractivos de la jornada, cuando reciba a Jamaica en los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League. Además, habrá cinco encuentros de selecciones nacionales y cuatro partidos de la NBA, con opciones de transmisión en televisión y plataformas digitales para los aficionados mexicanos.

Se acaba la Fecha FIFA

El encuentro más esperado para la afición mexicana será el México vs Jamaica, correspondiente a los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League, programado para las 8:30 PM. El compromiso podrá seguirse EN VIVO a través de Canal 5, Azteca 7, ViX Premium, Claro Sports, Claro Sports Premium en YouTube y Amazon Prime Video.

En Europa, la UEFA Nations League continuará con cuatro compromisos de la Fase de Grupos, todos programados para las 1:45 PM. Polonia se enfrentará a Suecia y Gales recibirá a Portugal, dos encuentros que podrán seguirse mediante la señal de SKY Sports en territorio mexicano.

A la misma hora, Bosnia se medirá ante Rumanía, mientras Dinamarca enfrentará a Noruega, completando la actividad de la competencia europea. Ambos encuentros también estarán disponibles a través de SKY Sports, en una jornada que reunirá a distintas selecciones del continente.

Jugadores de México saludan a la afición después de su partido de la Nations League | MEXSPORT

Por otra parte, Ecuador y Bolivia disputarán un partido amistoso internacional a las 5:30 PM. El encuentro entre las selecciones sudamericanas podrá verse a través de Nación Deportes 2, como parte de la actividad de preparación de ambos combinados nacionales.

También hay basquetbol

La actividad de la NBA comenzará a las 6:30 PM con Toronto Raptors vs New York Knicks, encuentro que estará disponible mediante NBA League Pass. Posteriormente, a las 7:00, San Antonio Spurs se enfrentará a Detroit Pistons, con transmisión por NBA League Pass y Amazon Prime Video.

También a las 7, Minnesota Timberwolves recibirá a Portland Trail Blazers, en un compromiso disponible por NBA League Pass. Finalmente, Los Angeles Clippers se enfrentarán a Utah Jazz a las 21:30 horas, en el último partido de la jornada incluido en la agenda, que reunirá cuatro encuentros de la temporada regular de la NBA.