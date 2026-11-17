El defensa central volverá al Gigante de Acero, donde jugó por varios años con Rayados de Monterrey

César Montes se mostró emocionado por regresar a Monterrey y al Estadio BBVA, ahora con la camiseta de la Selección Mexicana, de cara al partido de vuelta de los cuartos de final de la CONCACAF Nations League ante Jamaica. El defensor aseguró que será especial reencontrarse con la afición regiomontana, a la que espera ver apoyando al Tricolor en busca de la remontada.

“Por mi parte es un sentimiento increíble volver a casa con mi gente. Y nada saber que mañana estarán con nosotros. Es una afición increíble que es muy futbolera, de mucha pasión y mañana no tengo duda de que van a estar ahí", fueron las palabras del zaguero sobre lo que espera de volver al Gigante de Acero.

En ese contexto, externó su confianza en que la afición región tenga un comportamiento ejemplar y no aparezca el grito homofóbico. "Creo que hemos vivido algo increíble y ha pasado un tiempo que ya no lo recordaba. Entonces creo que también hemos mejorado culturalmente en ese sentido y con nuestras actuaciones anteriores no ha aparecido".

César Montes con Rayados de Monterrey en el Estadio BBVA | IMAGO 7

"Aquí tenemos una gran afición, como lo comentaba en un principio, muy futbolera, y que sabemos que mañana los vamos a necesitar y que seguramente no va a aparecer. Entonces, simplemente pedirles seguir por ese camino y saber que como mexicanos hemos dado un pasito adelante y culturalmente”, expresó.

Sobre la derrota de 3-2 sufrida en el primer encuentro, el zaguero reconoció que el equipo quedó a deber y asumió la responsabilidad por el resultado, al considerar que no fueron dignos de representar a México. "La autocrítica está, la responsabilidad al final de cuentas es de nosotros. Los 11 que estamos dentro, una responsabilidad también en conjunto".

“No fuimos dignos de representar a nuestra selección hoy, y eso no nos lo podemos permitir, tenemos que ser autocríticos, somos conscientes de lo que hicimos y también somos conscientes de que es una serie y que estamos a un gol", añadió.

César Montes en conferencia de prensa con la Selección Mexicana | IMAGO 7

Por otra parte, el actual futbolista del Lokomotiv de Moscú, reconoció que salir de México fue complicado y dejó abierta la posibilidad de volver en algún momento, aunque aseguró que está agradecido por el interés que existe en torno a su futuro.

“Por mi parte, no, o sea, sobre todo aquí me costó mucho salir y estar de aquel lado, intentaré permanecer lo máximo posible, cada seis meses existe el mercado y la posibilidad de poder regresar a México y nada, soy agradecido con los rumores porque quiere decir que estamos haciendo las cosas bien", finalizó.