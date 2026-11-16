Jamaica celebra el gol ante México que llegó por un autogol de Gallardo | MEXSPORT

Tras el partido de Leyendas entre Atlético de Madrid y América, el Divo de Tepito expresó su sentir con la Selección Mexicana

La derrota de la Selección Mexicana ante Jamaica y la racha de cinco partidos sin ganar de Rafael Márquez desde que tomó el mando comienzan a generar preocupación. Uno de los grandes referentes del Tricolor, Cuauhtémoc Blanco, alzó la voz y pidió a los jugadores mostrar carácter y orgullo de cara al partido de vuelta.

"A mí sí me duele porque al final de cuentas fui seleccionado. Deben de tener un poquito de orgullo que no se les vio en este partido", confesó el Divo de Tepito, después de participar en un juego amistoso de leyendas en Puebla.

Cuauhtémoc Blanco festeja con sus compañeros el gol ante las Leyendas del Atlético de Madrid | MexSport

Serio problema en caso de derrota

El histórico exjugador de las Águilas advirtió que, si México no consigue el pase este martes en la Sultana del Norte, Rafael Márquez y el equipo nacional se meterán en un serio problema.

"Esperemos que tengan un buen resultado en Monterrey, porque si no vamos a estar en una situación muy complicada. Creo que lo más importante aquí es que saquen el pinche carácter", señaló.

Selección Mexicana desesperada ante el segundo gol de Jamaica | MEXSPORT

Cuauhtémoc Blanco respalda a Rafael Márquez

Pese a la preocupación por el momento que atraviesa el Tricolor, Blanco manifestó su respaldo a Márquez, con quien compartió varios años en la Selección Mexicana, aunque reconoció que desconoce qué sucede al interior del equipo.

"Rafa es amigo mío, ni modo que no le apoye. Entonces, hay una combinación entre jugadores y no sé qué está pasando ahí adentro, pero lo más importante es que saquen el carácter el próximo partido", expresó.

Finalmente, Cuauhtémoc mandó un mensaje directo a los futbolistas mexicanos, a quienes pidió demostrar mayor compromiso dentro de la cancha.

"Que se pongan las pilas, hijos, y que hay que echarle lo que tienen las gallinas", sentenció.