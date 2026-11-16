Jugadores de México saludan a la afición después de su partido de la Nations League | MEXSPORT

El equipo azteca llega con la intención de remontar en contra de Jamaica en el 'Gigante de Acero'

La Selección Mexicana de futbol ya se encuentra en Monterrey. Alrededor de las 21:00 horas de este domingo, el combinado nacional arribó a su hotel de concentración, ubicado en el municipio de San Pedro Garza García, donde fue recibido por aficionados que se dieron cita para ver de cerca a los jugadores.

Buen recibimiento pese al mal resultado

Tanto en el exterior como en el interior del hotel, seguidores del Tricolor esperaron la llegada del equipo con la ilusión de conseguir una fotografía o un autógrafo de sus futbolistas favoritos.

A su llegada, varios jugadores se acercaron a los aficionados para repartir firmas y tomarse fotografías, protagonizando un momento de convivencia con quienes acudieron a recibirlos en tierras regiomontanas.

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¿A quiénes buscaron más?

Entre los elementos más solicitados destacaron Gilberto Mora y Armando González, quienes concentraron buena parte de la atención de los seguidores, que buscaron aprovechar la oportunidad para conseguir un recuerdo de ambos futbolistas.

La Selección Mexicana llega a la Sultana del Norte después de caer 3-2 frente a Jamaica, resultado que la obliga a buscar la remontada en el compromiso de vuelta de los cuartos de final de la CONCACAF Nations League.

Ahora, el Tricolor tendrá en Monterrey la oportunidad de cambiar la historia y conseguir su boleto a las Semifinales, con el respaldo de una afición que ya comenzó a hacerse presente desde su llegada a la ciudad.