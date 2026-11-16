Cuauhtémoc Blanco festeja con sus compañeros el gol ante las Leyendas del Atlético de Madrid | MexSport

El legendario jugador americanista considera que el equipo de Rafa Márquez quedó exhibido en el duelo ante los 'Reggae Boys'

El duro resultado adverso de la Selección Mexicana en contra de Jamaica en Nations League no solo ha dejado incorformes a los aficionados del país, sino también a algunos exjugadores que consideran que el momento que vive el equipo es malo. Como ejemplo más claro, Cuauhtémoc Blanco ha mencionado su sentir con respecto a esta actualidad.

Como parte de los jugadores que formaron parte del encuentro de leyendas de América en contra de Atletico de Madrid, Blanco dio una entrevista luego del compromiso para ESPN, en donde aseguró que al equipo nacional le hace falta carácter y dejó saber algunos detalles con respecto a su futuro profesional.

Un equipo sin carácter

Al terminar el partido en contra de las leyendas del Atlético de Madrid, le cuestionaron a Cuauhtémoc Blanco al respecto de su opinión sobre el partido de México ante Jamaica, siendo completamente honesto dejando saber que no le gustó la forma en la que se desempeñaron.

Jugaron mal, hay que reconocerlo. Yo creo que está es una nueva generación, pero la verdad es que no pueden jugar así, hay que sacar el corazón y el orgullo de ser mexicanos, no puedes ir perdiendo 3-0 contra Jamaica, yo creo que los menospreciaron, pero ahí está el resultado. Ojalá se reivindiquen con la gente el próximo partido, pero la Selección Mexicana no puede jugar así.

Acerca de Rafa Márquez, el exseleccionado nacional y escompañero suyo, mencionó lo que cree que hay que hacer con él, pero dejando de lado que la culpa sea solamente del entrenador nacional, buscando que las exigencias vayan de ambos lados.

Yo creo que hay que exigirles tanto a los jugadores como a él, a final de cuentas es una camada de nuevos jugadores, espero que agarre a los mejores y haga un buen esquema para afrontar lo que sigue

El Tri llegó a Monterrey

La Selección Mexicana arribó a Monterrey la noche de este domingo, alrededor de las 21:00 horas, para concentrarse de cara al partido de vuelta de los Cuartos de Final de la CONCACAF Nations League ante Jamaica. El conjunto dirigido por Javier Aguirre llegó a su hotel, ubicado en San Pedro Garza García, donde varios aficionados se dieron cita para recibir a los futbolistas, solicitar autógrafos y tomarse fotografías.

Entre los jugadores más solicitados destacaron Gilberto Mora y Armando González, quienes convivieron con los seguidores que acudieron al hotel de concentración. El Tricolor llega a la Sultana del Norte después de caer 3-2 frente a Jamaica en el partido de ida, por lo que buscará remontar la eliminatoria en el Estadio BBVA y conseguir su boleto a las Semifinales del torneo.