Tras caer 3-2 en Kingston, el defensa mexicano expresó su emoción por jugar en territorio regio

El defensa de la Selección de México, Mateo Chávez, se mostró convencido de que el conjunto tricolor logrará revertir la eliminatoria ante Jamaica en los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League 2026-27. Luego de que el equipo dirigido por Rafael Márquez cayera 3-2 en el partido de ida disputado en Kingston —donde un autogol de Jesús Gallardo, un tanto de Renaldo Cephas y un penal de Richard King superaron las anotaciones mexicanas de Gilberto Mora y Julián Quiñones—, el joven zaguero destacó la unión del vestidor y la confianza plena para firmar la remontada en casa.

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Chávez también expresó su entusiasmo por disputar este compromiso decisivo en territorio regiomontano, haciendo un llamado especial a la afición mexicana para que haga pesar la localía en el futbol de la zona y empuje al combinado nacional hacia la clasificación al Final Four del certamen continental.

¿Cuándo y a qué hora se juega la Vuelta entre México y Jamaica en la Nations League?

Con la obligación de ganar en casa para mantener vivas sus aspiraciones en el torneo, el combinado nacional ya tiene definidos los detalles para el capítulo definitivo. El partido de Vuelta se jugará este martes 17 de noviembre de 2026 a las 20:30 horas (tiempo del centro de México).

Mateo Chávez, jugador de la Selección Mexicana, en partido amistoso | MEXSPORT