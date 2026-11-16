DT de Jamaica revela la fórmula para vencer a la Selección Mexicana en la Nations League de Concacaf

Jamaica marca el 3 a 0 ante México en el inicio del segundo tiempo | MEXSPORT

Rudolph Speid destacó lo sucedido en el partido de Ida en el suelo caribeño

La Selección de Jamaica se quedó con una valiosa victoria en casa en la Ida de los Cuartos de Final de la Nations League de Concacaf ante México; sin embargo, no fue un plan sencillo y así lo destacó el entrenador Rudolph Speid tras el partido.

“Sabíamos que, si nos quedábamos atrás y simplemente observábamos jugar a México, tarde o temprano nos harían daño. Parte del plan era no permitirles jugar con libertad y elegir nuestros momentos para presionar hacia adelante”, menciona.

Asimismo resaltó que todo era calculado para contrarrestar a la visita: “No era una presión total, siempre fue calculada. Presionábamos cuando era necesario para mantenerlos bajo control durante largos periodos y tuvimos éxito”

Santiago Giménez peleando el balón en el México vs. Jamaica | MEXSPORT

Speid destacó la labor de sus jugadores; pero, no dejó pasar las fallas que tuvieron en zona defensiva y que les costó no quedarse con una mayor ventaja: “Lo hicimos durante gran parte del partido, pero cerca del final cometimos un par de errores y el cierre no fue bonito.

"Siempre pensamos que la eliminatoria se jugaría durante 180 minutos. Estamos agradecidos por tener una ventaja de un gol. Pudo haber sido mayor. Habría sido bueno mantener nuestra portería en cero, pero México es un equipo de tanta calidad que habría sido muy difícil”, catapulta.

Gilberto Mora en celebración con la Selección Mexicana en el partido ante Jamaica | IMAGO 7

Speid destaca errores durante el partido

El entrenador aseguró que ese gol de Gilberto Mora pudo evitarse: “Creo que el primer gol provocó el pánico. Me pareció innecesario concederlo. No había peligro y creo que eso cambió el partido. México tiene mucha calidad. Estaban esperando ese error y lo aprovecharon."

¿Qué dijo sobre su nueva generación de juagdores?

Rudolph Speid habló sobre el cambio generacional que está viviendo Jamaica: “Eso siempre ocurre cuando estás reconstruyendo un equipo. Como pueden ver, tenemos un plantel muy joven. Creo que el jugador con más experiencia apenas tenía unas 40 apariciones."

“Desde la última ventana internacional teníamos un trabajo difícil y decidimos que habría un cambio de cultura en el equipo. Creo que esto es una continuación de ese proceso y estoy seguro de que veremos actuaciones mucho más disciplinadas como esta en el futuro”, menciona el director técnico.