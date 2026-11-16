Cuauhtémoc Blanco ha ilusionado a sus fans con su regreso; sin embargo, esta vez en una nueva etapa de su carrera dentro del futbol, pues espera poder ser entrenador tan pronto como a finales del 2027.
Luego de la derrota de América en contra de Atlético de Madrid en el duelo de Leyendas, el Cuauh dejó saber que está a punto de comenzar con su curso de director técnico.
Cuauhtémoc Blanco lanza duro mensaje contra el Tri tras derrota ante Jamaica: "deben tener orgullo"
Blanco quiere ser el estratega del 'Nido'
Además de dar comentarios al respecto de la mala actuación de la Selección Mexicana ante Jamaica, Cuauhtémoc Blanco declaró ante ESPN que tiene en mente regresar al futbol, pero esta vez en los banquillos, esperando que no pase del 2027 cuando estoy suceda.
Espero el otro año ya dirigir, voy a empezar el título en enero y espero terminarlo en nueve meses. Quiero dirigir al América y también a la Selección, ¿por qué no? Hay que pensar en grande
Dentro de estás mismas declaraciones, Blanco aclaró que aunque su deseo es ser el entrenador del equipo azulcrema, sabe que tendrá que pasar por algunos equipos menores antes, pues, en sus propias palabras, "hay que picar piedra".
Cuauhtémoc Blanco critica a la Selección Mexicana tras derrota ante Jamaica
Cuauhtémoc Blanco lanzó fuertes críticas contra la Selección Mexicana luego de la derrota por 3-2 frente a Jamaica en la Concacaf Nations League. Tras participar en el partido de leyendas entre América y Atlético de Madrid, el exfutbolista aseguró que al Tricolor le falta carácter y cuestionó la actitud mostrada por los jugadores durante el encuentro ante los Reggae Boys.
Jugaron mal, hay que reconocerlo. Yo creo que esta es una nueva generación, pero la verdad es que no pueden jugar así, hay que sacar el corazón y el orgullo de ser mexicanos, no puedes ir perdiendo 3-0 contra Jamaica, yo creo que los menospreciaron, pero ahí está el resultado. Ojalá se reivindiquen con la gente el próximo partido, pero la Selección Mexicana no puede jugar así
Asimismo, Blanco señaló que la responsabilidad no recae únicamente en el cuerpo técnico, sino también en los futbolistas, a quienes pidió mayor compromiso para los próximos encuentros. “Yo creo que hay que exigirles tanto a los jugadores como a él, a final de cuentas es una camada de nuevos jugadores, espero que agarre a los mejores y haga un buen esquema para afrontar lo que sigue”, agregó el exseleccionado nacional.