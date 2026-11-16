El legendario jugador mexicano busca dirigir al América y a la Selección Mexicana en el futuro

Cuauhtémoc Blanco ha ilusionado a sus fans con su regreso; sin embargo, esta vez en una nueva etapa de su carrera dentro del futbol, pues espera poder ser entrenador tan pronto como a finales del 2027.

Luego de la derrota de América en contra de Atlético de Madrid en el duelo de Leyendas, el Cuauh dejó saber que está a punto de comenzar con su curso de director técnico.

Blanco quiere ser el estratega del 'Nido'

Además de dar comentarios al respecto de la mala actuación de la Selección Mexicana ante Jamaica, Cuauhtémoc Blanco declaró ante ESPN que tiene en mente regresar al futbol, pero esta vez en los banquillos, esperando que no pase del 2027 cuando estoy suceda.

Espero el otro año ya dirigir, voy a empezar el título en enero y espero terminarlo en nueve meses. Quiero dirigir al América y también a la Selección, ¿por qué no? Hay que pensar en grande

Dentro de estás mismas declaraciones, Blanco aclaró que aunque su deseo es ser el entrenador del equipo azulcrema, sabe que tendrá que pasar por algunos equipos menores antes, pues, en sus propias palabras, "hay que picar piedra".

Cuauhtémoc Blanco critica a la Selección Mexicana tras derrota ante Jamaica

Cuauhtémoc Blanco lanzó fuertes críticas contra la Selección Mexicana luego de la derrota por 3-2 frente a Jamaica en la Concacaf Nations League. Tras participar en el partido de leyendas entre América y Atlético de Madrid, el exfutbolista aseguró que al Tricolor le falta carácter y cuestionó la actitud mostrada por los jugadores durante el encuentro ante los Reggae Boys.

Jugaron mal, hay que reconocerlo. Yo creo que esta es una nueva generación, pero la verdad es que no pueden jugar así, hay que sacar el corazón y el orgullo de ser mexicanos, no puedes ir perdiendo 3-0 contra Jamaica, yo creo que los menospreciaron, pero ahí está el resultado. Ojalá se reivindiquen con la gente el próximo partido, pero la Selección Mexicana no puede jugar así

Cuauhtémoc Blanco festeja con sus compañeros el gol ante las Leyendas del Atlético de Madrid | MexSport