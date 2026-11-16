Última llamada rumbo a la Liguilla; fechas, horarios y partidos de la Jornada 17 de la Liga MX

Nueve encuentros definirán los ocho lugares para la Fiesta Grande y todavía hay equipos que buscan asegurar su boleto

La fase regular del Apertura 2026 está por llegar a su final. Después de la pausa por la Fecha FIFA de noviembre, la Liga MX regresará con la Jornada 17, última fecha del campeonato antes de dar paso a los cuartos de final de la Liguilla.

Del viernes 20 al domingo 22 de noviembre se disputarán los nueve encuentros que completarán el calendario. Además de definir las posiciones finales de la clasificación, estos partidos serán determinantes para los equipos que todavía pelean por uno de los últimos boletos a la Fiesta Grande.

¿Cuándo y a qué hora se juega la Jornada 17 de la Liga MX?

Gabriel Fernández y Gonzalo Piovi en celebración con Cruz Azul | IMAGO 7

La actividad comenzará el viernes 20 de noviembre con tres partidos, continuará el sábado 21 con cuatro encuentros y concluirá el domingo 22 con dos compromisos. Estos son todos los partidos y horarios, correspondientes al tiempo del centro de México:

Viernes 20 de noviembre Puebla vs. Atlético de San Luis — 19:00 horas

FC Juárez vs. Atlas — 21:00 horas

Tijuana vs. Atlante — 21:00 horas Sábado 21 de noviembre Pachuca vs. Toluca — 17:00 horas

Santos Laguna vs. León — 17:00 horas

Pumas vs. Monterrey — 19:00 horas

Tigres vs. América — 21:00 horas Domingo 22 de noviembre Chivas vs. Cruz Azul — 17:00 horas

Querétaro vs. Necaxa — 19:00 horas

Jugadores de Chivas en celebración en el Estadio Akron | MEXSPORT

¿Qué equipos ya están clasificados a la Liguilla?

Hasta el momento, cinco equipos tienen asegurada matemáticamente su presencia en los cuartos de final: Cruz Azul, América, Chivas, Toluca y Atlas. La Máquina encabeza la clasificación con 32 puntos, mientras que las Águilas y el Guadalajara comparten el segundo puesto con 30 unidades.

Querétaro vs Rayados en el estadio de La Corregidora | MexSport