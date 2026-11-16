La fase regular del Apertura 2026 está por llegar a su final. Después de la pausa por la Fecha FIFA de noviembre, la Liga MX regresará con la Jornada 17, última fecha del campeonato antes de dar paso a los cuartos de final de la Liguilla.
Rayados depende de sí mismo: ¿qué necesita para asegurar su pase a la Liguilla?
Del viernes 20 al domingo 22 de noviembre se disputarán los nueve encuentros que completarán el calendario. Además de definir las posiciones finales de la clasificación, estos partidos serán determinantes para los equipos que todavía pelean por uno de los últimos boletos a la Fiesta Grande.
¿Cuándo y a qué hora se juega la Jornada 17 de la Liga MX?
La actividad comenzará el viernes 20 de noviembre con tres partidos, continuará el sábado 21 con cuatro encuentros y concluirá el domingo 22 con dos compromisos. Estos son todos los partidos y horarios, correspondientes al tiempo del centro de México:
Viernes 20 de noviembre
Puebla vs. Atlético de San Luis — 19:00 horas
FC Juárez vs. Atlas — 21:00 horas
Tijuana vs. Atlante — 21:00 horas
Sábado 21 de noviembre
Pachuca vs. Toluca — 17:00 horas
Santos Laguna vs. León — 17:00 horas
Pumas vs. Monterrey — 19:00 horas
Tigres vs. América — 21:00 horas
Domingo 22 de noviembre
Chivas vs. Cruz Azul — 17:00 horas
Querétaro vs. Necaxa — 19:00 horas
¿Qué equipos ya están clasificados a la Liguilla?
Hasta el momento, cinco equipos tienen asegurada matemáticamente su presencia en los cuartos de final: Cruz Azul, América, Chivas, Toluca y Atlas. La Máquina encabeza la clasificación con 32 puntos, mientras que las Águilas y el Guadalajara comparten el segundo puesto con 30 unidades.
La pelea por los últimos lugares tiene como protagonistas a Santos Laguna, Monterrey, León, Pachuca, Tijuana, Pumas y Querétaro. Los Esmeraldas ocupan actualmente el octavo puesto con 23 puntos, mientras que Pachuca y Tijuana tienen 22 unidades y los universitarios suman 21, por lo que todavía pueden cambiar las posiciones en la última fecha.