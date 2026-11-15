Atlético Morelia elimina a Leones Negros y avanza a la Final de la Liga de Expansión MX

Los Canarios aprovecharon la ventaja conseguida en la Ida y disputarán el título ante Atlético La Paz

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El encuentro estuvo marcado por la intensidad y las constantes interrupciones, con dos equipos que disputaron cada balón en busca de imponer condiciones. Leones Negros necesitaba marcar para igualar la eliminatoria, mientras que los Canarios apostaron por mantener el orden defensivo y administrar la ventaja obtenida en el primer enfrentamiento.

Durante la primera mitad, las faltas y las amonestaciones fueron protagonistas. Luis Sosa y Alejandro Bravo recibieron tarjetas amarillas por parte del conjunto universitario, mientras que Alejandro Andrade fue sancionado en las filas del Atlético Morelia. Las infracciones impidieron que el partido tuviera continuidad y limitaron las oportunidades de peligro.

Leones Negros vs Atlético Morelia | IMAGO7

Leones Negros sufrió una expulsión en la recta final

Para el segundo tiempo, Leones Negros buscó aumentar la presión sobre la portería del Atlético Morelia, consciente de que necesitaba al menos una anotación para mantenerse en la pelea por el pase a la Final. Sin embargo, el conjunto visitante mantuvo su estructura defensiva y evitó que los universitarios modificaran el marcador.

Al minuto 73, los michoacanos tuvieron que realizar una modificación obligada debido a la lesión de Edgar Martínez, quien abandonó el terreno de juego para permitir el ingreso de Mauro Nambo. El cambio llegó en un momento en el que los Canarios buscaban sostener su ventaja ante los intentos del equipo local.

La situación se complicó para Leones Negros al minuto 83, cuando Alejandro Bravo recibió su segunda tarjeta amarilla y fue expulsado. Con un futbolista menos, el conjunto de la Universidad de Guadalajara afrontó los últimos minutos con la necesidad de marcar, pero sin conseguir superar a la defensa visitante.

Leones Negros vs Atlético Morelia | IMAGO7

¿Contra quién jugará Atlético Morelia la Final de la Liga de Expansión MX?

En los minutos finales, Atlético Morelia resistió los intentos de Leones Negros por cambiar el rumbo de la eliminatoria. Mauro Valenzuela, Joel Pérez, Diego de Buen y José Flores también fueron amonestados durante el cierre del encuentro, que terminó sin anotaciones y confirmó la clasificación de los michoacanos.

Con el empate 0-0 y el triunfo global por 1-0, Atlético Morelia avanzó a la Final de la Liga de Expansión MX, donde enfrentará al Club Atlético La Paz. Los Canarios buscarán conquistar el campeonato después de superar una eliminatoria en la que su solidez defensiva resultó determinante para dejar fuera a Leones Negros.