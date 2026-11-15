¡Histórico! Atlético La Paz llega a su primera Final de Liga de Expansión tras eliminar a Piratas FC

Atlético La Paz llega a su primera Final de Liga de Expansión | IMAGO7

Israel Larios apareció en los minutos finales para conseguir el empate en la Vuelta de Semifinales y darle al conjunto paceño el pase a la serie por el título del Apertura 2026

El Club Atlético La Paz escribió una página importante en su historia al clasificarse por primera vez a una Final de la Liga de Expansión MX. El equipo sudcaliforniano consiguió su boleto al partido por el campeonato del Apertura 2026 después de igualar 2-2 en el marcador global frente a Piratas FC, gracias a una anotación de Israel Larios en la recta final del encuentro de Vuelta.

La escuadra filibustera estuvo cerca de quedarse con el pase, luego de adelantarse en el marcador durante el primer tiempo. Sin embargo, los paceños no dejaron de buscar el gol que necesitaban y encontraron la recompensa al minuto 83, cuando Larios se convirtió en el protagonista de la noche.

Podría interesarte Futbol De forma heroica con un hombre menos, Morelia toma ventaja ante Leones Negros en Semifinales de la Liga de Expansión

Israel Larios rescató a La Paz en los últimos minutos

El encuentro comenzó con intensidad y fue Piratas FC el equipo que consiguió abrir el marcador. Al minuto 24, el español Ibe Doumbouya Fofana aprovechó un servicio desde el costado derecho para rematar de cabeza dentro del área y mandar el balón al fondo de las redes.

La anotación silenció momentáneamente a la afición local y puso contra las cuerdas al Atlético La Paz, que necesitaba reaccionar para mantenerse con vida en la eliminatoria. Durante buena parte del encuentro, ambos equipos protagonizaron un duelo cerrado, con mucha disputa en el mediocampo y pocas oportunidades claras frente a las porterías.

Cuando el panorama parecía complicarse para los locales, Israel Larios apareció para cambiar la historia. El futbolista, que había ingresado de cambio, recibió el balón por el sector izquierdo, se metió al área, recortó hacia el centro y sacó un potente disparo de pierna derecha al minuto 83 para marcar el 1-1 de la noche y empatar el global 2-2.

El tanto desató la celebración en las tribunas y permitió que Atlético La Paz consiguiera el resultado que necesitaba para avanzar a la Final, en una clasificación que quedará marcada como la primera de su historia en la Liga de Expansión MX.

Piratas FC ante Atlético la Paz | IMAGO7

¿Contra quién jugará Atlético La Paz la Final del Apertura 2026?

El conjunto paceño ahora espera rival para disputar el campeonato, que saldrá de la otra Semifinal entre Leones Negros y Club Atlético Morelia.

Con el boleto asegurado, Atlético La Paz buscará coronar su histórica campaña con el primer título de Liga de Expansión de su historia.