El gol de último minuto ante Leones Negros que hace soñar a Durango en la Liga de Expansión

Eric Cantú en celebración con Durango ante Leones Negros en la Liga de Expansión | IMAGO 7

Alacranes dio el primer paso hacia una histórica Semifinal en su primer torneo en la categoría

La Liguilla del Apertura 2026 de la Liga de Expansión no ha quedado a deber en expectativas y los Alacranes de Durango dieron la sorpresa en la ida de los Cuartos de Final. La nueva franquicia de la categoría aprovechó la localía y con un gol de Eric Cantú en los minutos finales venció a Leones Negros de la UdG

Los tapatíos aprovecharon la pelota parada en los minutos finales del partido para tomar la ventaja parcial en la eliminatoria. Tras un centro preciso de Jesús Escoboza, Cantú apareció solo dentro del área y con un remate preciso venció a Oziel Cantú, quien no alcanzó a reaccionar para desviar el esférico al minuto 88.

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El Estadio Francisco Zarco estalló en un eufórico festejo, ante la ilusión de mantenerse con la esperanza de clasificar a la Semifinal y mantenerse en la pelea por el título. Tras ello, Leones no tuvo tiempo para buscar el empate y evitar la derrota a pesar de la superioridad numérica que tuvieron en los últimos 20 minutos de juego.

Leones Negros no supo aprovechar la superioridad

El partido estuvo reñido desde los minutos iniciales, con los dos porteros como piezas importantes para mantener el empate sin goles. No obstante, fue a Jared Muñoz quien brilló más en el segundo tiempo, sobre todo con una gran atajada al 77', justo antes de que llegara la expulsión de Andy García.

Tras un balón dividido, en el cual ambos jugadores terminaron en el césped, el defensa de Alacranes elevó la pierna sobre Jared Escalante y lo golpeó ligeramente en el estómago. Si bien el contacto fue mínimo, el silbante no dudó en mostrar la tarjeta roja a García, a pesar de lo cual el conjunto duranguense se sobrepuso para quedarse con el triunfo 1-0.

Eric Cantú en celebración con Durango ante Leones Negros en la Liga de Expansión | IMAGO 7

¿Cuándo es la vuelta entre Durango y Leones Negros?

El conjunto duranguense tendrá la oportunidad de remontar la eliminatoria cuando visiten el Estadio Jalisco el próximo domingo 8 de noviembre a las 12:00 horas (tiempo de México). Leones tendrá que ganar al menos por diferencia de un gol para avanzar a Semifinales gracias a su posición en la tabla.

Mientras que en el caso de Alacranes, con la mínima ventaja en el marcador global, si empata o gana en territorio tapatío entonces avanzará a Semifinales. De lograrlo, será una gran hazaña para los dirigidos por Héctor Real en su torneo debut en la categoría.