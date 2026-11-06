La gran jugada con que Piratas rescató el empate ante Cancún FC en la Liguilla de la Liga de Expansión

Jugadores de Piratas en celebración contra Cancún FC en la Liga de Expansión | IMAGO 7

El partido en la península dejó el ganador en el aire, aunque los jarochos tienen la ventaja al cerrar en casa

Los Cuartos de Final del Apertura 2026 de la Liga de Expansión continuaron este jueves 5 de noviembre en las playas de Quintana Roo, donde Cancún FC no pudo mantener la ventaja tempranera ante Pirata FC. Gracias a Christian Fernández, los veracruzanos rescataron el empate, lo que les daría el pase a Semifinales si se mantiene en el juego de vuelta.

Tras tomar el esférico en mediocampo, Brian Figueroa cedió para Diego Cruz, quien contuvo bien el esférico y en cuanto encontró un espacio libre, filtró para Fernández. Dentro del área, el mediocampista definió de primera intención sobre la salida del arquero Edson Arce y puso el empate al minuto 58.

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Con ello, el equipo de Mario García empató el juego tras verse abajo en el marcador desde antes de los diez minutos y tomó una relativa ventaja en la eliminatoria. El juego de vuelta será en el puerto de Veracruz y los Piratas terminaron en mejor posición en la tabla, por lo que en caso de empate global avanzarán a Semifinales.

Cancún FC no supo mantener la ventaja

Fue al minuto 8 del compromiso en el Estadio Andrés Quintana Roo que José Rodríguez aprovechó un error defensivo para abrir el marcador. Ante la presión del rival, Kenneth Jaime se quiso apoyar con su portero, pero dejó el esférico en los pies del delantero, quien provocó la salida del arquero Humberto Hernández y definió con poco ángulo.

Jugadores de Cancún FC contra Piratas en la Liga de Expansión | IMAGO 7

A partir de ese momento, el conjunto local mantuvo el control del partido, pero no pudo ampliar la ventaja para darle mayor tranquilidad a la eliminatoria. Gracias a ello los visitantes ajustaron y en la segunda mitad les bastó una sola jugada para emparejar los cartones.

¿Cuándo es el partido de vuelta entre Cancún FC y Piratas?

De esta serie saldrá el último semifinalista del Apertura 2026, ya que el partido de vuelta está programado para el próximo domingo 8 de noviembre a las 19:00n horas (tiempo del centro de México). Cancún FC está obligado a ganar para avanzar, mientras que a Piratas le bastará con el empate para mantenerse en la pelea por el título.