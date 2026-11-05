El gol de último minuto que acerca a Atlético Morelia a Semifinales de Liga de Expansión

Con un gol de José Flores en tiempo añadido, Morelia se encamina a Semifinales

Atlético Morelia consiguió una victoria por 2-1 frente a Venados en el partido de Ida de Cuartos de Final de la Liga de Expansión, luego de marcar el gol del triunfo en la última jugada del tiempo añadido. El conjunto michoacano aprovechó una de las acciones finales del encuentro para llevarse una ventaja que buscará hacer valer en el duelo de Vuelta, programado en el Estadio Morelos.

Atlético Morelia aprovecha la última oportunidad

Durante la primera mitad, los dos conjuntos protagonizaron un enfrentamiento disputado. Tras los primeros 45 minutos, ambos equipos lograron romper las redes, por el lado de Mérida, Duilio Tejeda puso el 1-0, mientras que Josecarlos Van Rankin se encargo de poner el empate para Atlético Morelia.

Para la segunda parte, el encuentro mantuvo la disputa por el control del marcador. Al minuto 86, el árbitro señaló una pena máxima a favor del conjunto visitante después de una infracción cometida por Jesús Moreno. Sin embargo, Alejandro Andrade fue el encargado de ejecutar el disparo desde los once pasos y no consiguió convertirlo. El futbolista mandó el balón por encima de la portería defendida por Santiago Pérez-Meraz, por lo que el Atlético Morelia dejó escapar la oportunidad de ponerse al frente.

Atlético Morelia y Venados de Mérida enfrentándose en la Liguilla del Apertura 2026 | IMAGO7

Al minuto 90+9, sin embargo, José Flores apareció para enviar el balón al fondo de las redes y marcar el 2-1 definitivo. La anotación llegó en la última jugada del tiempo añadido y permitió que el Atlético Morelia consiguiera la victoria como visitante, tomando ventaja en el primer capítulo de la eliminatoria.

¿Cuándo se juega la vuelta entre Atlético Morelia y Venados?

Después de conseguir el triunfo en territorio yucateco, el Atlético Morelia llegará al partido de vuelta con una ventaja de un gol en el marcador global. El conjunto michoacano tendrá la oportunidad de cerrar la eliminatoria frente a su afición, en el Estadio Morelos.

Atlético Morelia celebrando la victoria en Cuartos de final ante Mérida | IMAGO7