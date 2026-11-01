¡La Fiesta Grande está lista! Liga de Expansión ya conoce a sus ocho invitados a la Liguilla

Jugadores de la Jaiba y Cruz Azul Hidalgo en la Liga de Expansión | IMAGO 7

Alacranes de Durango consiguió el último boleto tras vencer a Morelia y acompañará a otros siete clubes en la pelea por el título del Apertura 2026

La fase regular del Apertura 2026 en la Liga de Expansión está llegando a su final y la Liguilla ya tiene definidos a sus ocho protagonistas. Después de los resultados de la jornada sabatina, quedaron prácticamente confirmados los equipos que disputarán el campeonato del circuito de plata, a la espera de conocer las posiciones definitivas y los enfrentamientos de Cuartos de Final.

Uno de los protagonistas de esta clasificación fue Alacranes de Durango, que consiguió su boleto después de imponerse 3-1 al Atlético Morelia. El resultado fue determinante para los duranguenses, quienes aprovecharon la oportunidad para quedarse con el último lugar disponible y dejar fuera de la competencia a Alebrijes de Oaxaca.

¿Qué equipos clasificaron a la Liguilla de la Liga de Expansión?

La Fiesta Grande del futbol de plata contará con ocho clubes que buscarán levantar el trofeo del Apertura 2026. Entre los clasificados aparecen equipos con tradición en la categoría y otros que intentarán aprovechar la oportunidad para dar la sorpresa en la fase final.

Los ocho invitados son:

Club Atlético La Paz

Leones Negros

Club Atlético Morelia

Piratas de Veracruz

Venados de Yucatán

Cancún FC

Alacranes de Durango

Coyotes de Tlaxcala

Jugadores de Leones Negros de la UdG en celebración en la Liga de Expansión | IMAGO 7

¿Cuándo se definen los Cuartos de Final de la Liga de Expansión?

Aunque los ocho participantes ya están prácticamente definidos, todavía falta conocer el orden definitivo de la clasificación. El resultado del encuentro entre Leones Negros y Tepatitlán, programado para este domingo, será importante para determinar las posiciones finales y establecer los cruces de la Liguilla.

Con ello, los clubes conocerán a sus respectivos rivales en los Cuartos de Final, primera prueba de eliminación directa rumbo al campeonato. La pelea por el título del Apertura 2026 está lista y los ocho aspirantes buscarán aprovechar la oportunidad para convertirse en los nuevos campeones de la Liga de Expansión.