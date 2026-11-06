¡América, el más regular! Las Águilas dominan la parte alta de la tabla en el Apertura 2026

El América encontró en la regularidad una de sus principales fortalezas durante el Apertura 2026

Después de 15 jornadas, América se mantienen en la cima de la clasificación y permanecieron entre los dos primeros lugares durante 13 fechas, una muestra de su regularidad a lo largo del torneo. Actualmente, comparten 29 puntos con Chivas y Cruz Azul; sin embargo, el América conserva el liderato gracias a su mejor diferencia de goles (+15).

Pachuca comenzó el torneo como líder en la Jornada 1, mientras que Tijuana ocupó esa posición en la segunda fecha. A partir de la Jornada 3, el conjunto azulcrema tomó protagonismo y se mantuvo en el primer puesto hasta la Jornada 7.

Posteriormente, Toluca encabezó la clasificación durante las Jornadas 8 y 9, pero América recuperó el liderato en la décima fecha y no lo soltó hasta la Jornada 15. En ese periodo, las Águilas también llegaron a ocupar el segundo lugar, pero nunca salieron de los dos primeros puestos durante 13 de las 15 jornadas.

Miguel Borja celebra un gol con América | IMAGO 7

El equipo dirigido por Guillermo Almada suma 29 puntos, producto de ocho victorias, cinco empates y dos derrotas, con 36 goles a favor y 21 en contra. Actualmente comparte unidades con Guadalajara, pero tiene una mejor diferencia de goles (+15 por +11).

CHIVAS TAMBIÉN PRESUME UNA MARCA

Por su parte, el Rebaño Sagrado destaca por su rendimiento fuera de casa. Guadalajara es el único equipo que permanece invicto como visitante, con tres triunfos y cuatro empates en siete encuentros. Ha conseguido 13 de los 21 puntos disputados, además de registrar 10 goles a favor y solamente cinco en contra.

Jugadores de Chivas en celebración en el Estadio Akron | MEXSPORT