Diego Rossi y Lucas Ocampos, jugadores de Rayados de Monterrey, en festejo de gol ante Querétaro | IMAGO7

El panorama es claro para los albiazules: su último compromiso de la Fase Regular será frente a Pumas

Rayados de Monterrey tiene en sus manos la posibilidad de asegurar su clasificación a la Liguilla del Apertura 2026. Después de vencer 0-1 a Querétaro en el partido pendiente de la Jornada 7, los dirigidos por Matías Almeyda escalaron hasta la séptima posición de la tabla general, con 24 unidades, por lo que llegarán a la última fecha dependiendo de su propio resultado.

El panorama es claro para los albiazules: su último compromiso de la Fase Regular será frente a Pumas, equipo que actualmente ocupa el undécimo puesto con 21 puntos. Una victoria en ese encuentro llevaría a Monterrey a 27 unidades, cifra que le garantizaría matemáticamente su boleto a los Cuartos de Final, sin importar lo que suceda en los demás partidos.

Querétaro vs Rayados en el estadio de La Corregidora | MexSport

¿Qué pasa con un empate y una derrota ante Pumas?

Sin embargo, un empate complicaría las cuentas. Si Rayados reparte puntos con los universitarios, llegaría a 25 unidades, pero tendría que estar pendiente de los resultados de León, Pachuca y Tijuana. Los Esmeraldas, actualmente octavos con 23 puntos, podrían alcanzar 26, mientras que Tuzos y Xolos, con 22 cada uno, también tendrían posibilidades de llegar a 25 y superar a Monterrey por diferencia de goles.

En caso de sufrir una derrota, los regiomontanos se quedarían con 24 puntos y pondrían en riesgo su clasificación. Pumas llegaría a esa misma cantidad, mientras que León podría alcanzar 26 y Pachuca y Tijuana llegarían hasta 25. Además, los universitarios podrían superar a Rayados si consiguen una victoria por tres o más goles de diferencia, debido a la diferencia de goles que actualmente favorece a los albiazules.

Matías Almeyda dirige el partido de Rayados en contra de Querétaro en La Corregidora | MexSport

Monterrey, a evitar depende de combinaciones

Por lo tanto, Monterrey no solamente tendrá que buscar los tres puntos ante Pumas, sino también evitar depender de combinaciones de resultados en una jornada donde varios equipos se juegan su permanencia entre los ocho primeros.

Después de un torneo con altibajos, Rayados tendrá una última oportunidad para cumplir con el primer objetivo: meterse a la Liguilla. Ganar significa asegurar su lugar; empatar o perder abriría la puerta a otros resultados y podría dejar a los dirigidos por Almeyda fuera de la pelea por el campeonato.