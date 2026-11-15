¡Quieren mantenerse competitivos! Querétaro tiene en la mira a figura del Toluca para el Clausura 2027

Querétaro tiene en la mira a figura del Toluca para el Clausura 2027 | MEXSPORT

Antonio 'Pollo' Briseño terminará su contrato con Toluca en diciembre y podría llegar como agente libre para reforzar a los emplumados rumbo al Clausura 2027

Querétaro está cerca de sumar un refuerzo de gran experiencia para su defensa. Los Gallos Blancos mantienen negociaciones muy avanzadas con Antonio ‘Pollo’ Briseño para incorporarlo a su plantilla de cara al Clausura 2027 de la Liga MX, una vez que concluya su vínculo contractual con Toluca.

De acuerdo con información de César Luis Merlo, las conversaciones entre ambas partes se encuentran en la etapa final y únicamente restan detalles por acordar para concretar la operación. La propuesta del conjunto queretano contempla un contrato por dos años, con opción de extenderlo por una temporada más, sujeto a objetivos deportivos.

Pollo Briseño llegaría como agente libre a Querétaro

El zaguero de 32 años terminará su relación contractual con los Diablos Rojos en diciembre de 2026, por lo que podría incorporarse a Querétaro sin que el club tenga que pagar una transferencia.

Briseño llegó a Toluca para el Clausura 2025, después de su etapa con Chivas, y ahora se encuentra cerca de iniciar una nueva aventura en el futbol mexicano, donde fue parte de una de las mejores etapas en la historia reciente de los Diablos Rojos. La directiva de Gallos busca aprovechar su experiencia para fortalecer la zona defensiva de cara al siguiente torneo.

Toluca, Campeón de Campeones 2024-2025 | IMAGO7

La trayectoria del Pollo Briseño en el futbol mexicano

Antonio Briseño Vázquez nació el 5 de febrero de 1994 en Guadalajara, Jalisco. El defensa central ha pasado por distintos equipos del futbol nacional e internacional, entre ellos Atlas, Tigres, FC Juárez, Veracruz, Feirense de Portugal, Guadalajara y Toluca.

Con más de 300 partidos como profesional, el defensor cuenta con experiencia en distintas etapas de la Liga MX y también en el futbol europeo. Su posible llegada representaría una incorporación de recorrido para el proyecto queretano, que busca fortalecer su plantilla de cara al Clausura 2027 ante uno de los proyectos que prometen dar sorpresas en el siguiente torneo.