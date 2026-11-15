Guillermo Allison es expulsado y Querétaro se queda con 10 ante Monterrey

Los Gallos Blancos sufrieron una baja sensible en pleno partido ante Monterrey, luego de que su portero Guillermo Allison viera la tarjeta roja por una agresión sobre Roberto de la Rosa

Los Gallos Blancos del Querétaro sufrieron un duro golpe ante Rayados, luego de quedarse con un hombre menos al minuto 51 del encuentro, cuando todavía se encuentran abajo en el marcador por 0-1.

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La expulsión fue para el guardameta Guillermo Allison, quien recibió la tarjeta roja tras protagonizar una agresión sobre el delantero albiazul Roberto de la Rosa.

¿Quién entró en lugar de Guillermo Allison?

La acción obligó al árbitro a mostrarle la cartulina roja al arquero queretano, dejando a su equipo en inferioridad numérica en un momento complicado del partido.

Ante esta situación, el estratega de Gallos tuvo que modificar su planteamiento y darle ingreso al guardameta José Hernández, quien tomó el lugar de Allison bajo los tres postes.

Con el marcador en contra y diez futbolistas en el terreno de juego, Querétaro quedó obligado a redoblar esfuerzos para intentar mantenerse en la pelea ante el conjunto regiomontano.

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