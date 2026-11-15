Los Gallos Blancos del Querétaro sufrieron un duro golpe ante Rayados, luego de quedarse con un hombre menos al minuto 51 del encuentro, cuando todavía se encuentran abajo en el marcador por 0-1.
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La expulsión fue para el guardameta Guillermo Allison, quien recibió la tarjeta roja tras protagonizar una agresión sobre el delantero albiazul Roberto de la Rosa.
¿Quién entró en lugar de Guillermo Allison?
La acción obligó al árbitro a mostrarle la cartulina roja al arquero queretano, dejando a su equipo en inferioridad numérica en un momento complicado del partido.
Ante esta situación, el estratega de Gallos tuvo que modificar su planteamiento y darle ingreso al guardameta José Hernández, quien tomó el lugar de Allison bajo los tres postes.
Con el marcador en contra y diez futbolistas en el terreno de juego, Querétaro quedó obligado a redoblar esfuerzos para intentar mantenerse en la pelea ante el conjunto regiomontano.
Por su parte, Rayados tendrá la oportunidad de aprovechar la ventaja numérica para buscar ampliar su diferencia en el marcador y encaminarse hacia el triunfo.