Monterrey podría meterse a la 'Fiesta Grande' luego de lo ocurrido en casa de los emplumados

Rayados consiguió una victoria importante como visitante al derrotar a Querétaro en el partido pendiente de la Jornada 7 del Apertura 2026, disputado en el Estadio La Corregidora. Con este resultado, el conjunto regiomontano llegó a 24 puntos y escaló hasta la séptima posición de la tabla general.

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Duelo directo por la 'Fiesta Grande'

El encuentro comenzó con intensidad por parte de los albiazules, que apenas al minuto 2 generaron peligro con un disparo de Roberto de la Rosa dentro del área, aunque el arquero Guillermo Allison respondió con una atajada para evitar la caída de su portería.

Querétaro también tuvo oportunidades para adelantarse en el marcador. Al minuto 10, Íker Benito probó con un disparo que pasó por un costado del arco defendido por Esteban Andrada. Ocho minutos después, el mismo futbolista volvió a intentarlo desde larga distancia y estuvo cerca de sorprender al guardameta argentino, pero su remate terminó estrellándose en el poste izquierdo. Sin más movimientos en el marcador, ambos equipos se fueron al descanso.

Matías Almeyda dirige el partido de Rayados en contra de Querétaro en La Corregidora | MexSport

El árbitro decantó el rumbo

Para la segunda mitad, Rayados encontró la ventaja rápidamente. Al minuto 47, Diego Rossi apareció para marcar el primer tanto del encuentro y poner en ventaja a los visitantes. Sin embargo, las complicaciones para los Gallos llegaron apenas cuatro minutos después, cuando Guillermo Allison fue expulsado al minuto 51 tras una agresión sobre Roberto de la Rosa, por lo que José Hernández ingresó para ocupar su lugar en la portería.

Con superioridad numérica, Monterrey buscó ampliar la diferencia. Al 63, Aldo de Nigris tuvo una oportunidad clara al quedar frente al arquero, pero su disparo pasó por un costado. Cinco minutos después, Lucas Ocampos también estuvo cerca del segundo con un remate desde fuera del área que terminó estrellándose en el travesaño.

Luis Enrique Santander expulsando a Lalo Pérez | Imago7