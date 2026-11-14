La Fecha 7 del Apertura 2026 de la Liga MX no se jugó por completo, ya que resta el partido entre Querétaro recibiendo en La Corregidora a Rayados de Monterrey, el cual, casualmente podría prácticamente dejar eliminado a uno de estos dos clubes participantes...
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Liga MX•Estadio Corregidora
Querétaro vs Monterrey Jornada 7 Liga MX EN VIVO: Transmisión, goles y resultado
Estephani Carrera
08:02 - 14 de noviembre de 2026
Actualizado a 08:03 - 14 de noviembre de 2026
Los Gallos y La Pandilla buscan entrar de manera agónica a puestos de Liguilla con todo y la pausa por Fecha FIFA en curso
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