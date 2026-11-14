Federico Mancuello y Tomás Molina están entre los jugadores del Bicho afectados por una crisis salarial que amenaza con provocar un paro

La crisis económica que atraviesa Argentinos Juniors ha encendido las alarmas en el futbol argentino y también alcanza a dos jugadores con pasado en la Liga MX. Se trata de Federico Mancuello, ex de Toluca y Puebla, y Tomás Molina, quien militó en FC Juárez, integrantes del plantel que reclama varios meses de salarios atrasados y que estuvo cerca de iniciar un paro de actividades.

De acuerdo con información del periodista argentino Germán García Grova, retomada por medios como Olé, los futbolistas del Bicho acumulan entre tres y cuatro meses sin recibir sus sueldos, situación que provocó un fuerte malestar dentro del vestidor. Ante la falta de pagos, los jugadores habían tomado la decisión de no entrenar este sábado 14 de noviembre como medida de protesta contra la directiva.

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¿Qué pasará con Argentinos Juniors tras la amenaza de paro?

La situación obligó a intervenir al cuerpo técnico encabezado por Nicolás Diez, quien decidió otorgar el fin de semana libre a sus futbolistas para reducir la tensión y evitar que el conflicto escalara. Aunque la medida permitió frenar momentáneamente la protesta, el problema económico continúa sin una solución definitiva.

Entre los afectados aparecen dos futbolistas conocidos por la afición mexicana. Federico Mancuello, quien defendió las camisetas de Toluca y Puebla, llegó a Argentinos Juniors en julio de 2026, mientras que Tomás Molina, con pasado en FC Juárez, también forma parte del conjunto argentino. Ambos están incluidos en el plantel que reclama los pagos pendientes, aunque no se ha precisado públicamente la situación contractual individual de cada uno.

Federico Mancuello en su paso por Puebla | Imago7

El conflicto llega en un momento importante de la temporada, pues Argentinos Juniors se prepara para disputar los octavos de final del Torneo Clausura 2026 ante Independiente, encuentro programado para el próximo sábado 21 de noviembre en el Estadio Diego Armando Maradona. La intención del cuerpo técnico es recuperar la normalidad durante la semana y evitar que la disputa salarial afecte la preparación del equipo.

¿Argentinos Juniors podría ser desafiliado por sus deudas?

En medio de la controversia, distintas publicaciones en redes sociales comenzaron a señalar que Argentinos Juniors podría enfrentar una desafiliación e incluso una intervención de la FIFA debido a los incumplimientos salariales. Sin embargo, hasta el momento no existe información oficial que confirme la apertura de un procedimiento de esa naturaleza contra la institución argentina.

Aunque las deudas con futbolistas pueden derivar en reclamaciones y sanciones deportivas, como restricciones para inscribir jugadores y otras medidas contempladas por los reglamentos correspondientes, una desafiliación no es una consecuencia automática de los atrasos salariales. Por ahora, los reportes periodísticos se concentran en el conflicto económico y la posibilidad de que los jugadores retomen las protestas si no reciben una respuesta favorable.

Afición de Argentinos Juniors | X: @AAJoficial