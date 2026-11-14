Arquero de Comunicaciones marcó un increíble autogol en un partido | CAPTURA DE PANTALLA

Ezequiel Bacher protagonizó un blooper en el duelo ante Arsenal, luego de meter el balón en su propia portería al intentar despejarlo con las manos

Un error inesperado se robó los reflectores en el futbol argentino. Ezequiel Bacher, portero de Comunicaciones, protagonizó una de las acciones más insólitas del año al marcar un increíble autogol durante el encuentro frente a Arsenal, correspondiente al Reducido de la Primera B.

La jugada ocurrió apenas al cuarto minuto del partido, cuando el guardameta tenía el balón bajo control y parecía no tener ningún problema para reanudar las acciones. Sin embargo, al intentar despejarlo con las manos, terminó introduciendo la pelota en su propia portería, para sorpresa de todos los presentes.

El increíble autogol que protagonizó Ezequiel Bacher

La acción dejó completamente desconcertados a los futbolistas de ambos equipos. Bacher dominaba el esférico con aparente tranquilidad, pero cuando intentó realizar el saque, terminó mandando un derechazo hacia su propio arco.

La incredulidad se apoderó del terreno de juego, incluso entre los propios jugadores de Arsenal, quienes tardaron algunos segundos en reaccionar ante lo que acababa de suceder. El tanto terminó siendo válido y permitió que el conjunto visitante rompiera la paridad en el encuentro correspondiente al Reducido.

El error rápidamente llamó la atención por lo inusual de la jugada, pues no se trató de un mal control o una equivocación al intentar atajar un disparo, sino de una acción en la que el propio arquero terminó convirtiéndose en protagonista de un gol en contra.

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El autogol de Bacher recordó el histórico error de Miguel Marín con Cruz Azul

La equivocación del guardameta argentino hizo recordar una de las acciones más insólitas en la historia del futbol mexicano: el autogol que protagonizó Miguel Marín, histórico portero de Cruz Azul, frente al Atlante en mayo de 1976.

El Gato, uno de los grandes ídolos de La Máquina, vivió una tarde para el olvido cuando, después de controlar sin problemas un disparo dentro del área, intentó realizar un pase para continuar la jugada. Sin embargo, el balón terminó dentro de su propia portería.

La acción sorprendió a propios y extraños, pues Marín era uno de los guardametas más reconocidos de aquella época y había sido una figura fundamental en la etapa de éxitos de Cruz Azul, equipo con el que conquistó cinco títulos de Liga.