Brian Martínez, quien podría jugar con Costa Rica, lanza fuerte mensaje a Rafa Márquez; esto fue lo que dijo

El jugador lamenta la falta de oportunidades en México, algo normal, pero le entristece más saber que, como él, muchos mexicanos tengan que emigrar para trascender

​Brian Martínez se abraza a la esperanza. El llamado de Armando León desde Croacia le abre los ojos a la idea de que, ¿por qué no?, Rafael Márquez lo convoque y no tenga que jugar con Costa Rica, pues allá, en la A. D. San Carlos, pelea el título de goleo y lo sondearon para vestir la playera tica.

​Brian primero lamenta la falta de oportunidades en México, algo normal, pero le entristece más saber que, como él, muchos mexicanos tengan que emigrar para trascender y que los volteen a ver.

Brian Martínez con San Carlos de Costa Rica | X:@adsancarlos

​Nacido en Tamaulipas hace 30 años, Martínez cree que su estancia en Costa Rica ha sido "buena y positiva", porque llegó sin ser conocido y se ha abierto camino.

​"Faltan oportunidades en México. Muchos mexicanos como yo no tenemos oportunidades porque, creo, el jugador mexicano tiene muchas cualidades, pero las directivas optan por lo extranjero".

​Brian, vía Zoom, aseguró que el futbolista mexicano puede responder como un argentino o brasileño. El atacante tiene el sueño de volver a México. "Me ilusiona regresar a México. Tuve una etapa con Querétaro. No tengo 18 años, pero ¿por qué no? Hay jugadores que explotaron a los 30, ¿por qué yo no lo voy a hacer?".

Brian Martínez festejando un gol en Costa Rica | X:@adsancarlos

​Puede funcionarle a Bryan Ruiz

​Su nombre apareció en el mapa periodístico cuando se supo que Costa Rica preguntó por la posibilidad de que jugara con su representativo. Brian lo confirma. "Sí, gracias a Dios la gente me ubica, para los clubes rivales ya eres una diferencia. No tengo ningún problema con la naturalización; me casé con una tica, no descarto ninguna oportunidad. Hay que aprovechar cualquier posibilidad.

​"No me siento olvidado... El futbol es de gustos. Estoy tranquilo con el trabajo que he hecho, pero aspiro a más (Nota: se corrigió el "no aspiro a más" por congruencia con la idea, revísalo si el jugador dijo textualmente "no"). Ahora soy un jugador y persona madura para diferenciar unas situaciones de otras. Si alguna vez pienso en México digo: claro, porque la sangre también llama...".

​Sin embargo, también presume tener el biotipo, por ser un jugador alto y fuerte, para gustarle en definitiva al técnico costarricense Bryan Ruiz.

El equipo de San Carlos le entrega un reconocimiento | X:@adsancarlos

​Hoy, con 11 goles en Costa Rica, Brian Martínez enarbola a Armando León. "Es una propuesta interesante. Hay gente que quizá no confíe, pero me impulsa a decir que más adelante, por qué no, ser yo".

​Incluso Martínez lanza un mensaje: "Le diría a Rafa que la solución está en casa. La gente que ha trabajado y picado piedra no tiene oportunidades. Tenemos mayor capacidad que la gente de afuera, pero ellos vienen con otro cartel. Sé de la capacidad de los mexicanos. Hay que apoyarlos. Ahí están las respuestas".

​Brian comenta que los propios jugadores en Costa Rica se admiran de la calidad del futbolista mexicano, pero no entienden por qué esos elementos brillantes que enfrentan en juveniles ya no llegan a la Primera División.

​Costa Rica, nada fácil

​Brian explica que la Liga de Costa Rica tiene buen nivel. Es un futbol físico; incluso lo equipara a la Liga MX. "Acá, con la regla Sub-21, se han dado a conocer muchos jóvenes. Lo están haciendo demasiado bien. Acá hay buen nivel, repito, no creo que deba minimizarse".

​Brian cree que el apoyo a un jugador es fundamental para que responda. En su momento lo hizo Jaime Lozano. "Jaime me conocía bien. Veníamos de ser campeones de Sub-20. Él habló conmigo y me dijo que sabía lo que podía dar. Me decía que confiaba en mí".