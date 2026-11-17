Santiago Sandoval y Gilberto Mora en su más reciente convocatoria con el Tri | Imago7

Gilberto Mora y Santiago Sandoval marcaron la diferencia ante Jamaica

La Selección Mexicana encontró en Gilberto Mora y Santiago Sandoval dos alternativas capaces de cambiar el rumbo de un partido, debido a que los juveniles tuvieron una participación determinante frente a Jamaica, en los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League, y levantaron la mano para tener mayor protagonismo bajo el mando de Rafael Márquez.

Los jóvenes promesas del Tri

Con 18 años, Mora se convirtió en uno de los talentos jóvenes con mayor proyección del futbol mexicano, ya que el mediocampista de Xolos volvió a demostrar su capacidad para marcar diferencias con el Tricolor, al hacerse presente en el marcador durante el encuentro ante los jamaicanos.

Por su parte, Santiago Sandoval, de 19 años y jugador de Chivas, también fue determinante desde el banquillo. El futbolista ingresó al minuto 64 y apenas seis minutos después participó en la anotación de Mora, al asistirlo para que el juvenil de Tijuana firmara el gol.

Gilberto Mora lució desconsolado por el resultado adverso | Mexsport

La conexión entre ambos no terminó ahí, ya que al minuto 81, los dos jóvenes también estuvieron involucrados en la jugada que derivó en el penalti que permitió a México mantener vivas sus aspiraciones frente al conjunto caribeño.

Actuaciones para convencer a Rafa

Sus actuaciones reflejan la apuesta de Rafael Márquez por incorporar talento joven al combinado nacional. Para los compromisos ante Jamaica, el cuerpo técnico convocó a nueve futbolistas menores de 23 años, una señal de que la renovación generacional comienza a tener espacio en el equipo.

Dentro de ese grupo, Mora y Sandoval destacan por la influencia que ya pueden ejercer en el terreno de juego. Además, su rendimiento reciente con sus respectivos clubes respalda el interés por darles continuidad en la Selección. Debido a que Mora y Sandoval tienen estadísticas bastantes parecidas con cinco goles y una asistencia.