México juega los Cuartos de Final ante Jamaica en el 'Gigante de Acero' | RÉCORD

El Tri busca una inesperada remontada en el 'Gigante de Acero', pues los Reggae Boys llegan con un marcador a su favor de 3-2

El muy mal inicio en la era Rafa Márquez al mando de la Selección Mexicana trataré de tener su primera victoria en la Vuelta de los Cuartos de Final de la CONCACAF Nations League ante Jamaica, quienes llegan con una ventaja de 3-2. Este partido se podrá ver a través de Canal 5, Canal 7, Claro Sports Premium en YouTube y Amazon Prime Video.

La única ventaja con la que cuenta el Tri es el gol de visitante, pues es el primer criterio de desempate en caso de que no haya ganador en el marcador global, por lo que una victoria 1-0 en la Sultana del Norte podría funcionarle a los dirigidos por el 'Káiser Michoacano'.

¿Cómo llegan ambas selecciones?

México llega con la desventaja en el marcador, por lo que hay un resultado que le funciona para avanzar: la victoria, la cual podría ser incluso el 1-0, pues con eso empataría el marcador, pero el gol de visitante los haría avanzar. Ni el empate ni la derrota serían de ayuda para el equipo de Rafael Márquez.

En caso de que los goles de visitante para los jamaiquinos se haga mayor a los que ya tiene el cuadro azteca, por obviedad el equipo tricolor tendría que hacer más goles que su sinodal de esta ocasión en el marcador global.

Jugadores de Jamaica y México después de su partido de la Nations League | MEXSPORT

Jamaica tiene la oportunidad de avanzar incluso sin ganar el partido, un empate podría darles el boleto a Semifinales incluso aunque este sea a cero goles. Como ya se mencionó, llegan con la ventaja, pero con dos goles de visitante que anotaron los mexicanos en Kingston.

Como detalle extra para este partido, el Estadio BBVA se verá diferente, pues al igual que en la Copa del Mundo, los patrocinios de Rayados no pueden mostrarse cuando se trata de una competencia oficial de selecciones nacionales; sin embargo, para el resto del torneo, si es que Monterrey clasifica, todo volverá a la normalidad.

Jamaica marca el 3 a 0 ante México en el inicio del segundo tiempo | MEXSPORT

¿Dónde ver el duelo de CONCACAF Nations League?