De México a Italia: Sebastian Mattei ya jugó con la Azzurra rumbo al Mundial Sub-17

El lateral de raíces mexicanas y canterano de la Roma ya tuvo participación con la Selección italiana

Sebastian Mattei vive un momento importante en su carrera, debido a que después de tener experiencia internacional con la Selección Mexicana Sub-17, el futbolista de las fuerzas básicas de la Roma ya tuvo participación con Italia, con la que incluso apareció como titular en un compromiso de preparación rumbo al Mundial de la categoría.

El defensor de 16 años, quien cuenta con doble nacionalidad, se encuentra ante un escenario particular, ya que pese a sus raíces mexicanas y a haber tenido minutos con el representativo juvenil del Tricolor, ahora también comienza a formar parte del proceso de la Azzurra.

Mattei nació en Italia, es hijo de padre italiano y madre mexicana, y actualmente se desarrolla en las categorías inferiores de la Roma. Su crecimiento en el viejo continente le permitió destacar dentro de la cantera del conjunto capitalino, donde incluso porta el gafete de capitán en la categoría Sub-16.

Sebastian Mattei, con la Roma Sub-17 | IG: @mexeuropeos

Mattei es un recurrente con la Roma

Su posición natural es la de lateral derecho, aunque también cuenta con características ofensivas que le permiten proyectarse por la banda e incluso desempeñarse en zonas más adelantadas del campo.

En este torneo, disputó siete encuentros con Roma Sub-17 y anotó un gol, según estadísticas de Transfermarkt, aparte de que normalmente disputa los 90 minutos con el conjunto italiano.

Sebastian Mattei entrenando con la Roma Sub-17 | IG: @sandrobaronipt

Cuenta con convocatorias de México e Italia

El llamado de Italia representa un nuevo capítulo en su trayectoria internacional, debido a que el juvenil ya había sido convocado con México y formó parte de su proceso Sub-17; sin embargo, su reciente aparición con la selección italiana vuelve a poner sobre la mesa el seguimiento que ambos países realizan a futbolistas con doble nacionalidad.

Mattei no es el único talento con raíces mexicanas que se desarrolla en el futbol italiano. Matteo Zanacca, quien forma parte de las fuerzas básicas del Milan, también ha despertado interés por su ascendencia mexicana.