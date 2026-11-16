Santiago Sandoval revela cómo se quedó con el '9' de la Selección Mexicana

Santiago Sandoval, jugador de Chivas y Selección Mexicana, en partido con el Tricolor | MEXSPORT

El jugador de las Chivas, con 19 años, se enfundo un dorsal histórico en el futbol

Santiago Sandoval sigue viviendo un sueño después de un inicio prometedor con las Chivas ahora ha tomado, o al menos ante Jamaica, la responsabilidad de portar el dorsal '9' de la Selección Mexicana.

El juvenil destacó en una charla con TV Azteca que lo agarraron por sorpresa: "Desde que llegué al vestidor que vi con la camisa con Santiago Sandoval", destaca el elemento y que no sabía que ocuparía ese número.

Asimismo destacó el peso de llevar consigo un número histórico en el futbol mundial para los delanteros: "Sí se siente una responsabilidad pero bonita...es una playera muy bonita la verdad".

Santiago Sandoval buscando el gol del empate ante Estados Unidos | MEXSPORT

El ascenso de Santi Sandoval

Santiago Sandoval comenzó destacando en la categoría Sub-17 del Rebaño Sagrado, pero sus condiciones futbolísticas llamaron la atención de Gabriel Milito, quien decidió jugársela por su talento y adelantar su proceso de formación.

El actual entrenador de las Chivas le abrió las puertas del primer equipo, permitiéndole dar un salto importante sin recorrer el camino habitual por las categorías Sub-19, Sub-21 y el Tapatío. Una decisión que el juvenil supo aprovechar.

Santiago Sandoval y Hugo Camberos entrenado de cambio ante Perú | IMAGO7

¿Cuáles son sus números con Chivas?

Los números hablan por sí solos. En sus primeros 40 partidos de Liga MX, Santiago acumula 12 goles y dos asistencias. Además, durante el Apertura 2026 ha conseguido cinco anotaciones, colocándose entre los principales goleadores del Guadalajara.

El siguiente gran paso llegó con su convocatoria a la Selección Mexicana Mayor, una recompensa al crecimiento que ha mostrado en tan poco tiempo, actualmente Rafael Márquez lo ha convocado en dos ocasiones en su proceso como seleccionador.

Hoy con 19 años, Sandoval representa uno de los jugadores más interesantes del futuro del futbol mexicano y un ejemplo de que las oportunidades para los jóvenes pueden marcar la diferencia cuando existe talento y capacidad para responder.