Thomas Tuchel volvió a recordar a la Selección Mexicana después de que Inglaterra consiguiera una dramática victoria por 3-2 sobre España en la UEFA Nations League. El estratega reconoció que los últimos minutos del encuentro le hicieron revivir el sufrimiento que experimentó ante el Tri en el Mundial 2026.
Carlo Ancelotti responde a Romário tras pedir su salida de Brasil: "habla mucho"
La comparación llegó después de que Inglaterra se quedara con 10 futbolistas por la expulsión de Elliot Anderson al minuto 63. Los ingleses tenían una ventaja de tres goles, pero España reaccionó con dos anotaciones y puso contra las cuerdas al equipo dirigido por el técnico alemán.
¿Qué dijo Thomas Tuchel sobre el partido ante México?
En conferencia de prensa, Tuchel reconoció que la situación le recordó inmediatamente lo sucedido en el Estadio Azteca, donde Inglaterra también tuvo que resistir los ataques mexicanos durante buena parte del encuentro tras quedarse con un hombre menos.
"La expulsión me hizo recordar el partido en el Azteca. Fue como ese duelo. Ganar un partido con un ambiente y un equipo así de fuerte con diez hombres, media hora se sintieron como dos horas", expresó el entrenador.
El antecedente al que hizo referencia ocurrió el 5 de julio de 2026, cuando Inglaterra derrotó 3-2 a México en los octavos de final de la Copa del Mundo. Aquella tarde, los ingleses también jugaron en inferioridad numérica y tuvieron que soportar la presión del conjunto mexicano, que buscó el empate hasta los últimos instantes.
Inglaterra volvió a sufrir, ahora ante España
La historia tuvo un nuevo capítulo en Madrid, donde Inglaterra se impuso 3-2 a España con anotaciones de Harry Kane, Ezri Konsa y Ben White. Sin embargo, la expulsión de Anderson cambió el desarrollo del encuentro y permitió que Mikel Oyarzabal y Nico Williams acercaran a los españoles en el marcador.
De esta manera, Tuchel encontró similitudes entre dos partidos que marcaron a su selección: ambos terminaron con el mismo marcador de 3-2 y exigieron a Inglaterra defender su ventaja con un futbolista menos. Además, los dos triunfos representaron un desafío ante rivales que pusieron a prueba la resistencia de los ingleses.