Thomas Tuchel revive el sufrimiento ante México en el Mundial, luego del choque ante España en Liga de Naciones

El entrenador alemán de Inglaterra comparó la agónica victoria frente a España con el partido que disputó ante la Selección Mexicana en los octavos de final del Mundial 2026

Thomas Tuchel volvió a recordar a la Selección Mexicana después de que Inglaterra consiguiera una dramática victoria por 3-2 sobre España en la UEFA Nations League. El estratega reconoció que los últimos minutos del encuentro le hicieron revivir el sufrimiento que experimentó ante el Tri en el Mundial 2026.

La comparación llegó después de que Inglaterra se quedara con 10 futbolistas por la expulsión de Elliot Anderson al minuto 63. Los ingleses tenían una ventaja de tres goles, pero España reaccionó con dos anotaciones y puso contra las cuerdas al equipo dirigido por el técnico alemán.

¿Qué dijo Thomas Tuchel sobre el partido ante México?

En conferencia de prensa, Tuchel reconoció que la situación le recordó inmediatamente lo sucedido en el Estadio Azteca, donde Inglaterra también tuvo que resistir los ataques mexicanos durante buena parte del encuentro tras quedarse con un hombre menos.

Partido de México contra Inglaterra en el Mundial 2026 | MEXSPORT

"La expulsión me hizo recordar el partido en el Azteca. Fue como ese duelo. Ganar un partido con un ambiente y un equipo así de fuerte con diez hombres, media hora se sintieron como dos horas", expresó el entrenador.

El antecedente al que hizo referencia ocurrió el 5 de julio de 2026, cuando Inglaterra derrotó 3-2 a México en los octavos de final de la Copa del Mundo. Aquella tarde, los ingleses también jugaron en inferioridad numérica y tuvieron que soportar la presión del conjunto mexicano, que buscó el empate hasta los últimos instantes.

Partido de México contra Inglaterra en el Mundial 2026 | MEXSPORT

Inglaterra volvió a sufrir, ahora ante España

La historia tuvo un nuevo capítulo en Madrid, donde Inglaterra se impuso 3-2 a España con anotaciones de Harry Kane, Ezri Konsa y Ben White. Sin embargo, la expulsión de Anderson cambió el desarrollo del encuentro y permitió que Mikel Oyarzabal y Nico Williams acercaran a los españoles en el marcador.

Anthony Gordon recuerda el México vs Inglaterra | MEXSPORT