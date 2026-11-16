Pau Cubarsí con su Premio al Mejor Jugador Joven en el Mundial 2026 | MEXSPORT

El conjunto dirigido por Luis de la Fuente terminó una impresionante marca de 43 partidos sin conocer la derrota

Las alarmas médicas se encendieron en el Barcelona tras confirmarse la lesión de Pau Cubarsí, quien sufrió una molestia muscular durante la derrota de la Selección de España ante Inglaterra en el Estadio Metropolitano. El zaguero blaugrana forma parte del preocupante parte médico oficial dado a conocer al medio tiempo por el seleccionador Luis de la Fuente, lista en la que también aparecen Pubill, afectado por un problema en el tobillo, y el mediocampista Martín Zubimendi, quien igualmente presentó molestias de carácter muscular en el compromiso de la UEFA Nations League.

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El seleccionador Luis de la Fuente asumió con total autocrítica el rendimiento del equipo tras el encuentro, reconociendo que los primeros 30 minutos fueron de un dominio abrumador por parte de los ingleses. "Hay que saber ganar y perder. En los 30 primeros minutos hemos estado desbordados. Inglaterra ha marcado su territorio", señaló el estratega, quien también valoró el peso histórico y el orgullo de un grupo que venía de dominar el panorama internacional conquistando la Eurocopa y el Mundial.

¿Qué lesiones afectaron a España y cuáles fueron las decisiones tácticas de Luis de la Fuente?

Más allá del marcador adverso que costó la pérdida del liderato del grupo, el partido dejó secuelas físicas importantes en el plantel español de cara a los próximos compromisos internacionales.

Luis de la Fuente ante Inglaterra l AP

El técnico confirmó al medio tiempo los problemas físicos de sus futbolistas, detallando que Pubill sufre un problema en el tobillo, mientras que Pau Cubarsí y Martín Zubimendi presentan molestias musculares.

Lamine Yamal ante Inglaterra l AP

Cuestionado por dejar a Pedri en el banquillo, De la Fuente explicó que se trató de una decisión estrictamente táctica, apostando por la experiencia y el aporte de Fabián Ruiz en el once inicial.