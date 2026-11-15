El combinado nacional recordó al fallecido delantero madrileño previo al duelo ante Inglaterra

El futbol español volvió a detenerse para rendir tributo a la memoria de Jesús de Miguel. Durante la previa del enfrentamiento entre la Selección de España e Inglaterra disputado en el Estadio Metropolitano, el combinado nacional protagonizó un emotivo y profundo homenaje dedicado al delantero madrileño, quien falleció de manera trágica tras sufrir un choque con el guardameta Jesús Owono durante un partido oficial entre el Tenerife y el Andorra. A más de diez días de un suceso que conmocionó por completo al deporte rey, la figura del atacante sigue muy presente en el corazón de los aficionados y protagonistas.

La imagen más significativa y conmovedora de la noche se vivió en los instantes previos al silbatazo inicial, cuando los internacionales españoles aparecieron sobre el terreno de juego portando las diferentes camisetas de los clubes que defendió Jesús de Miguel a lo largo de su trayectoria profesional.

Cada elástica representó una etapa de su carrera, uniendo a la selección en un reconocimiento conjunto que también se reflejó en la fotografía oficial del equipo, donde los jugadores posaron con las indumentarias en sus manos acompañados por ofrendas florales sobre el césped del recinto rojiblanco.

¿Cómo fue el minuto de silencio por las víctimas del trágico accidente ferroviario?

El protocolo institucional y la carga emocional en el Metropolitano no se limitaron al ámbito deportivo, ya que la ceremonia previa también incluyó un espacio para la solidaridad y el recuerdo de la tragedia nacional.

James Trafford en el partido de España ante Inglaterra en la UEFA Nations League | AP

Antes de que el balón echara a rodar, el estadio guardó un respetuoso y solemne minuto de silencio en memoria de las víctimas del trágico accidente ferroviario ocurrido en Urda, convirtiendo el evento en un acto de recogimiento colectivo.