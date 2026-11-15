La victoria del equipo de los 'Tres Leones' estuvo acompañada de un problema en el túnel del Metropolitano

Inglaterra venció al campeón del mundo España en el partido de este domingo 15 de noviembre en el Estadio Metropolitano del Atlético de Madrid. Al medio tiempo, con gol de Harry Kane se fue ganando el tercer lugar del Mundial 2026, lo que provocó ciertas fricciones en el túnel con varios futbolistas dentro de los que destacaron Ezri Konsa del Aston Villa y Martín Zubimendi del Arsenal.

Los jugadores en general se retiraban del campo con rumbo al vestidor; sin embargo, los dos ya mencionados se enfrascaron en una serie de empujones y aunque había más jugadores implicados que reclamaban ciertas cosas, los dos protagonistas sin duda fueron los dos militantes de la Premier League.

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¿Qué pasó en el medio tiempo?

A punto de entrar al túnel y que se dejara de ver lo que sucedía, Konsa y Zubimendi encendieron los ánimos reclamándose algunas cosas ante la presencia de algunos jugadores más como Marc Cucurella, Jude Bellingham, Mikel Merino, Anthony Gordon y más. Fue entonces que comenzaron los empujones, con el mismo Bellingham tratando de colarse entre todos para evitar los problemas.

Fabián Ruíz y el que parece ser Yéremy Pino, separaron a los implicados y cada quien se llevó a su compañero con rumbo a los vestidores para ponerle fin a esta bronca, dejando la definición del encuentro para la segunda parte en donde los ingleses terminaron la tarea y vencieron 2-3 a los campeones del mundo.

Inglaterra resiste la remontada de España y termina con su invicto en la Nations League

Inglaterra consiguió una importante victoria de 3-2 sobre España en su visita a Madrid, en la última jornada de la Fase de Grupos de la UEFA Nations League. Los Tres Leones llegaron a tener una ventaja de tres goles, pero la reacción del conjunto español puso en peligro el resultado, especialmente después de que los ingleses se quedaron con un hombre menos.

La Selección Española encontró en Lamine Yamal a su principal referente ofensivo. El joven futbolista provocó un penal y aportó una asistencia para acercar a la Roja en el marcador. Sin embargo, cuando los dirigidos por Luis de la Fuente buscaron completar la remontada, apareció James Trafford, quien realizó varias intervenciones decisivas, incluida una doble atajada ante Fermín López y Aymeric Laporte durante el tiempo agregado.

Con este resultado, Inglaterra no solamente aseguró el triunfo, sino que terminó con la racha de 43 partidos consecutivos sin perder de España. Además, gracias a la diferencia de goles, el equipo dirigido por Thomas Tuchel se quedó con el liderato del Grupo A3, por lo que llegará a los Cuartos de Final de la Nations League como primero de su sector.