¿Le robaron a España? Mano de Dan Burn no fue marcada por el árbitro en el duelo ante Inglaterra

El árbitro francés Clément Turpin dijo que no había nada que marcar a favor de los campeones del mundo

La victoria de Inglaterra a los campeones del mundo, España, sigue dando de que hablar no solamente por el resultado que han obtenido en el Riyadh Metropolitano, una bronca al medio tiempo y más detalles han dejado secuelas de este encuentro de UEFA Nations League; sin embargo, hay algo más de lo que se ha estado hablando.

Los 'Tres Leones' llegaron a estar arriba por 0-3, pero La Roja estuvo a nada de empatar, quedándose a un solo gol; no obstante, en el minuto 90+4, es decir, ya en el tiempo de agregado, Clément Turpin argumentó que no había nada que sancionar en una posible mano de Dan Burn para marcar penal a favor de los perdedores de este duelo.

¿Era o no penal para España?

En lo que fue la última jugada del partido entre España e Inglaterra, Pedro Porro tomó el balón en los linderos del área para meter un disparo cruzado, mismo que fue con dirección a la ubicación de Dan Burn, quien tratando de defender, tensó el cuerpo esperando el impacto, pero eso hizo que su brazo derecho tocara el esférico para impedir que siguiera con su trayectoria.

Pese a que Porro y Mikel Oyarzabal pedían de manera ferviente la marcación del penal, el silbante francés Clément Turpin, señaló que no había nada y agregó que desde el VAR le notificaron que no había absolutamente nada que revisar.

El resultado solamente le dejó el primer lugar a Inglaterra con los mismos puntos; sin embargo, ambas escuadras ya estaban clasificadas a la siguiente ronda. Para los ingleses en redes sociales, esto no tuvo que haberse marcado, pero algunos usuarios recordaron que Turpin vio a la selección de su país ser eliminada en el Mundial por España y creen que eso pudo haber tenido algo que ver.

La bronca en el medio tiempo

La tensión entre España e Inglaterra no se limitó a lo sucedido dentro del terreno de juego, pues al término de la primera mitad, Ezri Konsa y Martín Zubimendi protagonizaron un altercado mientras ambos equipos se dirigían a los vestidores. Los futbolistas comenzaron a intercambiar reclamos y empujones en el túnel del Estadio Metropolitano, situación que provocó la intervención de otros jugadores, entre ellos Jude Bellingham, Marc Cucurella, Mikel Merino y Anthony Gordon.