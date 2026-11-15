La victoria de Inglaterra a los campeones del mundo, España, sigue dando de que hablar no solamente por el resultado que han obtenido en el Riyadh Metropolitano, una bronca al medio tiempo y más detalles han dejado secuelas de este encuentro de UEFA Nations League; sin embargo, hay algo más de lo que se ha estado hablando.
Los 'Tres Leones' llegaron a estar arriba por 0-3, pero La Roja estuvo a nada de empatar, quedándose a un solo gol; no obstante, en el minuto 90+4, es decir, ya en el tiempo de agregado, Clément Turpin argumentó que no había nada que sancionar en una posible mano de Dan Burn para marcar penal a favor de los perdedores de este duelo.
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¿Era o no penal para España?
En lo que fue la última jugada del partido entre España e Inglaterra, Pedro Porro tomó el balón en los linderos del área para meter un disparo cruzado, mismo que fue con dirección a la ubicación de Dan Burn, quien tratando de defender, tensó el cuerpo esperando el impacto, pero eso hizo que su brazo derecho tocara el esférico para impedir que siguiera con su trayectoria.
Pese a que Porro y Mikel Oyarzabal pedían de manera ferviente la marcación del penal, el silbante francés Clément Turpin, señaló que no había nada y agregó que desde el VAR le notificaron que no había absolutamente nada que revisar.
El resultado solamente le dejó el primer lugar a Inglaterra con los mismos puntos; sin embargo, ambas escuadras ya estaban clasificadas a la siguiente ronda. Para los ingleses en redes sociales, esto no tuvo que haberse marcado, pero algunos usuarios recordaron que Turpin vio a la selección de su país ser eliminada en el Mundial por España y creen que eso pudo haber tenido algo que ver.
La bronca en el medio tiempo
La tensión entre España e Inglaterra no se limitó a lo sucedido dentro del terreno de juego, pues al término de la primera mitad, Ezri Konsa y Martín Zubimendi protagonizaron un altercado mientras ambos equipos se dirigían a los vestidores. Los futbolistas comenzaron a intercambiar reclamos y empujones en el túnel del Estadio Metropolitano, situación que provocó la intervención de otros jugadores, entre ellos Jude Bellingham, Marc Cucurella, Mikel Merino y Anthony Gordon.
La situación comenzó a subir de tono ante los constantes reclamos de ambos futbolistas, por lo que sus compañeros tuvieron que intervenir para evitar que el enfrentamiento pasara a mayores. Fabián Ruiz y otros elementos de la Selección Española ayudaron a separar a los involucrados, quienes finalmente continuaron su camino hacia los vestidores. El encuentro se reanudó sin mayores incidentes relacionados con el altercado y terminó con victoria de Inglaterra por 3-2 sobre la Roja.