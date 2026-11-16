El histórico exjugador brasileño explotó tras la derrota de la Canarinha ante Japón el pasado fin de semana

La Selección de Brasil atraviesa un momento de cuestionamientos después de caer 3-2 frente a Japón en un partido amistoso. El resultado provocó diferentes críticas hacia Carlo Ancelotti, quien recibió duros señalamientos por parte de Romário, histórico delantero de la Canarinha que pidió públicamente su salida del banquillo.

A través de sus redes sociales, el exfutbolista brasileño cuestionó la continuidad del estratega italiano y consideró que su experiencia en el futbol de clubes no garantiza resultados al frente de una selección nacional. Romário aseguró que Brasil no puede continuar arriesgando su futuro deportivo bajo la dirección del entrenador.

"¡Ya fue suficiente, Ancelotti! Agarra tus cosas y lárgate. Regresa a los clubes, donde te hiciste un nombre, porque la Selección Brasileña no puede seguir corriendo el riesgo", expresó el exdelantero, quien manifestó su inconformidad con el desempeño del equipo.

Romário, exjugador brasileño | AP

¿Qué respondió Carlo Ancelotti a las críticas de Romário?

Durante la conferencia de prensa previa al encuentro amistoso contra Singapur, Carlo Ancelotti respondió a los cuestionamientos de Romário y defendió el derecho del exjugador a expresar su opinión, aunque también lanzó una declaración sobre las críticas que recibió tras la derrota frente a Japón.

"En un país democrático existe la libertad de expresión y todos tienen derecho a manifestar su postura, sea para decir verdades, mentiras o tonterías. La realidad es que Romário habla mucho, pero está en su derecho", declaró el entrenador italiano ante los medios de comunicación.

Pese a su respuesta, Ancelotti también reconoció que Brasil todavía se encuentra lejos del nivel competitivo que pretende alcanzar. El estratega admitió que el funcionamiento colectivo necesita mejorar y aseguró que continuará trabajando para recuperar el protagonismo internacional de la selección.

Carlo Ancelotti en entrenamiento de Brasil | AP

¿Cuántos partidos ha dirigido Carlo Ancelotti con Brasil?

"Este es un proyecto nuevo y me entusiasma lo que venimos construyendo, aunque reconozco que no es suficiente. Debo trabajar más para que esta selección recupere la competitividad que hace tiempo no tiene. Me gusta estar aquí y quiero devolver a Brasil a lo más alto del panorama mundial", añadió.

Desde su llegada al banquillo de la Selección Brasileña en mayo de 2025, Carlo Ancelotti acumula un balance de 12 victorias, cuatro empates y cinco derrotas en 21 partidos disputados. El entrenador italiano buscará mejorar estos números y responder a los cuestionamientos con resultados, mientras Brasil continúa su preparación para sus próximos compromisos internacionales.