Fallece Dino Sani, histórico campeón del mundo con Brasil junto a Pelé: esta fue su destacada trayectoria

El exjugador falleció a los 94 años tras un paso brillante en las canchas

El futbol está de luto. Dino Sani, exmediocampista brasileño y campeón del mundo en Suecia 1958, falleció dejando una trayectoria que lo llevó a defender algunas de las camisetas más importantes del continente y a conquistar títulos tanto en América como en Europa.

Su nombre quedó escrito en la historia de Brasil gracias a su participación en el Mundial de 1958, torneo en el que la Canarinha consiguió por primera vez levantar la Copa del Mundo.

En aquella selección compartió vestuario con figuras como Pelé y Garrincha, formando parte de un equipo que revolucionó el futbol con su talento y se convirtió en una referencia para las siguientes generaciones.

Exjugador brasileño Dino Sani | X:@CBF_Futebol

¿Cómo fue la carrera de Dino Sani?

Sani comenzó a construir su carrera en el futbol paulista. Debutó profesionalmente con Palmeiras en 1950, institución con la que consiguió el Campeonato Paulista de ese año. Después pasó por XV de Jaú y Comercial-SP, hasta llegar al São Paulo en 1954, donde encontró estabilidad y protagonismo. Con el Tricolor disputó 324 encuentros, marcó 113 goles y conquistó el campeonato estatal de 1957.

En 1960 llegó a Boca Juniors, convirtiéndose en uno de los brasileños que tuvieron la oportunidad de vestir la camiseta del conjunto xeneize. Aunque su estancia fue relativamente breve, con 14 partidos y cuatro anotaciones entre 1960 y 1961.

Sani continuó su carrera en Europa con el AC Milan. En Italia encontró otra oportunidad para demostrar su talento y amplió considerablemente su palmarés, al conquistar la Serie A en la temporada 1961-62 y posteriormente la Copa de Europa 1962-63. Más tarde regresó a Brasil para incorporarse al Corinthians, equipo con el que obtuvo el Torneo Río-São Paulo de 1966, antes de retirarse como futbolista profesional en 1968.

Dino Sani como jugador | X:@CBF_Futebol

¿Cuál fue su paso como DT?

Dino Sani inició una nueva etapa como entrenador y dirigió a diferentes instituciones brasileñas, entre ellas Corinthians, Internacional, Palmeiras y Flamengo. Uno de sus mayores logros desde el banquillo llegó con Internacional, al conquistar tres campeonatos gaúchos consecutivos entre 1971 y 1973. También tuvo experiencias fuera de Brasil, destacando su trabajo con Peñarol, al que llevó a conseguir dos títulos uruguayos en 1978 y 1979.

Su historia con Boca Juniors también tuvo continuidad desde la dirección técnica, pues regresó al club argentino en 1984 para asumir el cargo de entrenador durante un periodo complicado para la institución.