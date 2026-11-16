¿Problemas en el paraíso? Jude Bellingham evita hablar de su bronca con Cucurella tras vencer a España

El mediocampista inglés volvió a protagonizar un tenso momento con su compañero del Real Madrid durante el triunfo de Inglaterra sobre la campeona del mundo

Jude Bellingham y Marc Cucurella dejaron claro que la amistad que comparten en el Real Madrid queda a un lado cuando defienden a sus respectivas Selecciones. Ambos futbolistas protagonizaron un nuevo intercambio de reproches durante el España vs. Inglaterra, compromiso de la UEFA Nations League, encuentro en el que los Tres Leones se impusieron 3-2 a la campeona del mundo en el Estadio Metropolitano.

La tensión entre los dos madridistas no pasó desapercibida y volvió a dar que hablar después del partido. Cuando Bellingham fue cuestionado sobre su enfrentamiento con Cucurella, el inglés evitó entrar en detalles y se marchó sin ofrecer explicaciones, una reacción que contrastó con la ocasión anterior, cuando respondió con un breve “nada, nada”.

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Bellingham y Cucurella protagonizaron un nuevo encontronazo en España vs Inglaterra

El momento más tenso ocurrió en los minutos finales del primer tiempo, durante la jugada que terminó con el penalti de Pau Cubarsí sobre Harry Kane. La acción había comenzado con un choque entre Cucurella y Elliot Anderson en el mediocampo; el árbitro Clément Turpin permitió que continuara el juego, pero el español terminó tendido en el césped y reclamando una infracción.

Mientras se revisaba la jugada que derivó en la pena máxima, Bellingham se acercó a su compañero de equipo para recriminarle que permaneciera en el suelo. El inglés lo señaló, se agachó para decirle algo e incluso intentó levantarlo, situación que provocó la intervención de Mikel Oyarzabal para evitar que el enfrentamiento subiera de tono.

La discusión tampoco terminó ahí. Cuando los futbolistas se dirigían al túnel de vestuarios al descanso, se produjo un conato de bronca en el que también estuvieron involucrados jugadores como Fabián Ruiz y Ben White. Hubo reproches y empujones en medio de un partido que ya estaba cargado de tensión.

Harry Kane celebra su gol ante España | AP

¿Qué dijo Bellingham sobre Cucurella?

El cruce entre ambos no es nuevo. En el enfrentamiento anterior entre España e Inglaterra, disputado en Wembley, Bellingham y Cucurella también intercambiaron reclamos después de una entrada del lateral español sobre el mediocampista.

En aquella ocasión, cuando le preguntaron al jugador del Real Madrid por lo sucedido con su compañero, respondió brevemente: “Nada, nada”, restándole importancia al episodio.

En lo deportivo, Inglaterra se llevó una victoria de 3-2 con anotaciones de Harry Kane, Ezri Konsa y Ben White, mientras que Mikel Oyarzabal y Nico Williams marcaron para España. El triunfo también terminó con la larga racha invicta de la selección española, que llegaba como campeona del mundo.