Ocho selecciones buscarán el pase a las Semifinales del torneo europeo; los partidos de Ida y Vuelta se disputarán en marzo de 2027

La UEFA Nations League 2026-27 comienza a definir su camino rumbo al título. Con la fase de grupos cerca de concluir, cinco selecciones ya aseguraron su lugar en los Cuartos de Final: España, Inglaterra, Portugal, Francia y Bélgica, mientras que los últimos boletos se definirán durante las jornadas restantes de noviembre.

La siguiente ronda reunirá a los ocho mejores equipos de la Liga A y se disputará mediante eliminatorias de Ida y Vuelta. El sorteo determinará los enfrentamientos y el camino que deberán recorrer las selecciones para llegar a la fase final del campeonato.

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¿Cómo se jugarán los Cuartos de Final de la UEFA Nations League?

Los primeros y segundos lugares de cada uno de los cuatro grupos de la Liga A conseguirán su clasificación a los Cuartos de Final. En esta instancia, los líderes de sector se enfrentarán a los segundos puestos de otros grupos, por lo que no podrán medirse contra una selección con la que compartieron la primera fase.

Una de las ventajas para los equipos que terminen en la cima de su grupo será disputar el partido de Vuelta en condición de local. Las eliminatorias se resolverán mediante el marcador global de los dos encuentros.

En caso de que exista empate después de los 180 minutos, se jugará una prórroga de 30 minutos y, si la igualdad continúa, el boleto a las Semifinales se definirá mediante una tanda de penales. El criterio de gol de visitante no será utilizado.

Los cuatro equipos que superen esta ronda avanzarán a la fase final, donde buscarán el campeonato de la UEFA Nations League.

Doku anotando ante Italia en J6 de la UEFA Nations League | AP

¿Cuándo será el sorteo y cuándo se jugarán los Cuartos de Final?

El sorteo de los Cuartos de Final de la UEFA Nations League 2026-27 se llevará a cabo el viernes 20 de noviembre en Nyon, Suiza, a las 12:00 horas del centro de Europa, es decir, a las 05:00 horas del tiempo del centro de México.

Las eliminatorias de Ida y Vuelta se disputarán entre el 25 y el 30 de marzo de 2027. Posteriormente, las Semifinales, el partido por el tercer lugar y la Final se celebrarán del 9 al 13 de junio de 2027.

Jugadores de Dinamarca festejando la victoria ante Portugal en Nations League | AP

¿Qué selecciones ya están clasificadas a Cuartos de Final?

Hasta el cierre de la jornada del domingo 15 de noviembre, cinco selecciones ya tienen asegurado su boleto a la siguiente ronda:

España

Inglaterra

Portugal

Francia

Bélgica

Los tres lugares restantes se definirán con los partidos pendientes de la fase de grupos, que concluirá el martes 17 de noviembre.