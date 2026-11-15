La UEFA Nations League 2026-27 vivió una intensa jornada este domingo 15 de noviembre, con ocho encuentros correspondientes a la sexta fecha de la fase de grupos. Entre los resultados más destacados estuvo la victoria de Inglaterra por 3-2 sobre España, además de la goleada de Bélgica por 4-1 frente a Italia.
Francia también consiguió un triunfo importante al superar 2-1 a Turquía, mientras que Finlandia protagonizó una de las mayores goleadas del día al imponerse 7-2 ante San Marino. Estos fueron todos los marcadores de la jornada.
¡Una muralla! La impresionante actuación de James Trafford para rescatar la victoria de Inglaterra ante España en la Nations League
¿Cuáles fueron los resultados de la UEFA Nations League hoy 15 de noviembre?
Estos son los ocho partidos disputados durante la jornada dominical:
Letonia 0-0 Armenia
Chipre 1-4 Montenegro
Finlandia 7-2 San Marino
Bielorrusia 0-2 Albania
Francia 2-1 Turquía
Bélgica 4-1 Italia
Croacia 2-1 Chequia
España 2-3 Inglaterra
Inglaterra vence a España y Bélgica elimina a Italia
Uno de los encuentros más atractivos fue el enfrentamiento entre España e Inglaterra. Los ingleses se llevaron la victoria por 3-2 en territorio español, resultado con el que aseguraron el primer lugar del Grupo A3, mientras que La Roja terminó en la segunda posición.
Por su parte, Bélgica consiguió una contundente victoria por 4-1 ante Italia. El resultado dejó eliminada a la Azzurra de la pelea por los Cuartos de Final, mientras que los belgas aseguraron su clasificación.
Francia también cumplió con una victoria por 2-1 sobre Turquía, resultado que le permitió terminar como líder del Grupo A1. En tanto, Finlandia protagonizó la goleada más amplia de la jornada al derrotar 7-2 a San Marino.