La sexta jornada de la fase de grupos dejó sorpresas y varios encuentros con muchos goles; Inglaterra derrotó a España, Bélgica goleó a Italia y Francia se impuso ante Turquía

La UEFA Nations League 2026-27 vivió una intensa jornada este domingo 15 de noviembre, con ocho encuentros correspondientes a la sexta fecha de la fase de grupos. Entre los resultados más destacados estuvo la victoria de Inglaterra por 3-2 sobre España, además de la goleada de Bélgica por 4-1 frente a Italia.

Francia también consiguió un triunfo importante al superar 2-1 a Turquía, mientras que Finlandia protagonizó una de las mayores goleadas del día al imponerse 7-2 ante San Marino. Estos fueron todos los marcadores de la jornada.

¿Cuáles fueron los resultados de la UEFA Nations League hoy 15 de noviembre?

Estos son los ocho partidos disputados durante la jornada dominical:

Letonia 0-0 Armenia

Chipre 1-4 Montenegro

Finlandia 7-2 San Marino

Bielorrusia 0-2 Albania

Francia 2-1 Turquía

Bélgica 4-1 Italia

Croacia 2-1 Chequia

España 2-3 Inglaterra

Francia consiguió un triunfo importante al superar 2-1 a Turquía | AP

Inglaterra vence a España y Bélgica elimina a Italia

Uno de los encuentros más atractivos fue el enfrentamiento entre España e Inglaterra. Los ingleses se llevaron la victoria por 3-2 en territorio español, resultado con el que aseguraron el primer lugar del Grupo A3, mientras que La Roja terminó en la segunda posición.

Por su parte, Bélgica consiguió una contundente victoria por 4-1 ante Italia. El resultado dejó eliminada a la Azzurra de la pelea por los Cuartos de Final, mientras que los belgas aseguraron su clasificación.

Francia también cumplió con una victoria por 2-1 sobre Turquía, resultado que le permitió terminar como líder del Grupo A1. En tanto, Finlandia protagonizó la goleada más amplia de la jornada al derrotar 7-2 a San Marino.