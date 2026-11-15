Italia consuma otro fracaso tras goleada de Bélgica y Francia le arrebata el liderato en la Nations League

La Azurra perdió la oportunidad de liderar y se quedó con las manos vacías

La Selección de Italia protagonizó una de las grandes decepciones de la UEFA Nations League después de caer goleada 4-1 frente a Bélgica en la última jornada de la fase de grupos. La Azzurra tenía todo en sus manos para asegurar el liderato del Grupo A1 y conseguir su clasificación a los Cuartos de Final, pero terminó sufriendo una dolorosa remontada en Bruselas que la dejó fuera de la siguiente ronda.

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¿Cómo fue la reacción de los belgas ante el gol tempranero de Italia?

Apenas al minuto 11. Francesco Pio Esposito apareció dentro del área para aprovechar un servicio de Michael Kayode y mandar el balón al fondo de las redes, colocando el 0-1 que momentáneamente acercaba a los visitantes a su objetivo.

Italia parecía tener el partido bajo control, especialmente porque solamente necesitaba un empate para asegurar su boleto a la siguiente ronda, pero la reacción de los locales cambió completamente el panorama.

Esposito en lamento tras fallar penal ante Bélgica | AP

Bélgica respondió prácticamente de inmediato y encontró la igualada al minuto 15 mediante Maxim De Cuyper, quien aprovechó una buena combinación ofensiva para superar a Gianluigi Donnarumma. Apenas siete minutos después, Nathan Ngoy aprovechó un rebote dentro del área para marcar el 2-1 y completar la remontada de los anfitriones.

La pesadilla italiana continuó al minuto 26, cuando Jérémy Doku protagonizó una gran acción individual para ampliar la diferencia. El atacante del Manchester City recibió el balón, encaró a los defensores y, con su velocidad y habilidad para conducir, consiguió abrirse paso hasta encontrar el espacio necesario para vencer nuevamente al guardameta italiano.

Para la segunda mitad, Italia intentó reaccionar mediante modificaciones y una mayor presencia ofensiva, pero encontró dificultades para superar el orden defensivo de los belgas. Finalmente, al minuto 80, Diego Moreira apareció para sentenciar la goleada después de recibir una asistencia de Kevin De Bruyne y definir para colocar el 4-1 definitivo. Todavía en el tiempo agregado, Esposito tuvo la oportunidad de descontar desde el punto penal, pero el arquero Senne Lammens detuvo su disparo.

Doku anotando ante Italia en J6 de la UEFA Nations League | AP

Francia y Bélgica a Cuartos de Final

Mientras tanto, Francia hacía su trabajo en el otro compromiso del grupo al imponerse 2-1 sobre Turquía. El conjunto francés consiguió la victoria gracias a un autogol de Emirhan Topcu al minuto 49 y una anotación de Eli Junior Kroupi al 80; Abdülkerim Bardakci descontó para los turcos al 90. Con ese resultado, los franceses llegaron a 13 puntos y aseguraron el primer lugar del Grupo A1.

De esta manera, Francia terminó como líder con 13 unidades, Bélgica consiguió el segundo puesto con 12 puntos y también obtuvo su clasificación a los Cuartos de Final, mientras que Italia se quedó en el tercer escalón con 10 unidades y quedó eliminada.