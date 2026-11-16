Quitan patrocinios en el 'Gigante de Acero' previo al duelo entre México y Jamaica

Estadio de Rayados no lucirá patrocinios en el duelo del Tri ante Jamaica | Imago7

La sede del partido de México ante los Reggae Boys sufrió algunas modificaciones de cara a la Vuelta de la Eliminatoria

A horas de que la Selección Mexicana se mida ante su similar de Jamaica en el Estadio BBVA, personal operativo del inmueble retiró las letras gigantes del patrocinador oficial del estadio, así como diversos anuncios comerciales y elementos de marca en las inmediaciones del recinto.

Podría interesarte Futbol Mateo Chávez confía que México remontará ante Jamaica en la Nations League

Como en la Copa del Mundo

Esto se llevó a cabo debido a los protocolos comerciales establecidos por los máximos organizadores del futbol internacional para partidos oficiales de selecciones nacionales, así como pasó durante el Mundial del 2026.

Asimismo, RÉCORD pudo corroborar que se quitaron debido a los derechos de explotación comercial y visibilidad en el estadio pertenecen exclusivamente a los patrocinadores oficiales de la competencia y de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), lo que obliga a ‘cubrir o desmontar cualquier publicidad de marcas locales o socios comerciales habituales de los Rayados que puedan entrar en conflicto de intereses’.

El Estadio BBVA en el lanzamiento de marca de la Copa del Mundo 2026 | MEXSPORT

El partido de vuelta de los Cuartos de Final de la Liga de Naciones de la Concacaf será este este martes 17 de noviembre de 2026 a las 20:30 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio BBVA.

Entonces, ¿cómo lucirá este inmueble?

Se espera que el recinto luzca la imagen institucional del torneo y de los patrocinadores oficiales de la Selección Nacional antes de la apertura de puertas al público.

Una vez haya terminado el compromiso internacional entre el combinado tricolor y el conjunto caribeño, el personal del inmueble procederá a reinstalar la identidad comercial habitual de la casa de los Rayados.