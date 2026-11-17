Erik Lira revela por qué los mexicanos no van a Europa: "aquí tenemos todo"

El mediocampista de Cruz Azul cuestionó la mentalidad de los futbolistas nacionales y recordó su fallido fichaje con el Mónaco de Francia

Erik Lira, mediocampista de Cruz Azul y de la Selección Mexicana, cuestionó la mentalidad de los futbolistas nacionales al momento de buscar oportunidades en el futbol europeo. El jugador celeste consideró que las condiciones económicas y las comodidades que ofrece la Liga MX representan uno de los principales obstáculos para que más mexicanos continúen sus carreras en el extranjero.

Durante una entrevista en el podcast Creativo, el futbolista explicó que el problema no necesariamente está relacionado con la falta de talento o de oportunidades, sino con la disposición de los jugadores para abandonar su entorno y afrontar nuevos desafíos. Lira reconoció que las condiciones laborales del futbol mexicano pueden influir en las decisiones de quienes tienen posibilidades de emigrar.

"En la mentalidad quedamos a deber. El futbol mexicano es muy poderoso económicamente, y siento yo que por eso los jugadores no nos vamos porque aquí tenemos todo, dinero, la familia, comodidad, las instalaciones son increíbles y nos tratan muy bien en los clubes", declaró el mediocampista de Cruz Azul.

Erik Lira y Jude Bellingham, en la pasada Copa del Mundo 2026, en el Estadio Azteca | IMAGO7

¿Por qué Erik Lira considera que los mexicanos no van a Europa?

El futbolista de La Máquina explicó que salir de México implica renunciar a diferentes comodidades, entre ellas la cercanía con la familia, la estabilidad económica y las condiciones que ofrecen los clubes de la Liga MX. Desde su perspectiva, estos factores provocan que algunos jugadores prefieran permanecer en el campeonato nacional en lugar de buscar una oportunidad en el extranjero.

El propio Lira estuvo cerca de convertirse en futbolista del AS Mónaco de la Ligue 1 de Francia, después de despertar el interés de diferentes equipos europeos. Sin embargo, la negociación no consiguió concretarse y terminó por caerse durante el último día del mercado de transferencias de verano, cuando parecía que su llegada al futbol francés estaba encaminada.

Pese a que la operación no se realizó, el mediocampista aseguró que mantiene su intención de jugar en Europa. El seleccionado mexicano continúa su carrera con Cruz Azul, donde buscará mantener su nivel competitivo y aprovechar una nueva oportunidad para dar el salto al futbol internacional.

Erik Lira con Selección Mexicana | IMAGO7

Erik Lira revela cómo una lesión cambió su carrera como futbolista

Durante la misma conversación, Erik Lira recordó una etapa complicada de su juventud, cuando tenía 18 años y se encontraba a préstamo con Necaxa. El jugador reconoció que en aquel momento descuidó algunos aspectos de su preparación profesional debido a las constantes salidas nocturnas, situación que pudo afectar su desarrollo deportivo.

"Me lesioné jugando en Necaxa, yo creo que fue el destino, porque si no me lesionaba pude seguir en la fiesta, pero eso hizo que me enfocara y gracias a eso soy lo que soy hoy en día", confesó el futbolista, quien consideró que aquel episodio resultó determinante para modificar sus hábitos y concentrarse en su carrera.

Finalmente, Lira envió un mensaje a los jóvenes futbolistas mexicanos sobre la importancia de mantener la disciplina dentro y fuera de las canchas. El mediocampista advirtió que las nuevas generaciones deben cuidar su comportamiento, especialmente por la facilidad con la que cualquier situación puede ser grabada y difundida en redes sociales, lo que podría generar consecuencias para su futuro profesional.